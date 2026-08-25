Atacan a Tiros a Dos Reporteros en Poza Rica; Uno de Ellos Está Como No Localizado

Dos reporteros de la fuente policiaca fueron atacados a balazos y uno de ellos fue presuntamente privado de su libertad por hombres armados en Poza Rica, Veracruz.

Según los primeros reportes, los comunicadores se encontraban sobre la avenida 20 de Noviembre, en la colonia Cazones, cuando sujetos armados los interceptaron y comenzaron a dispararles. Uno de ellos logró resguardarse, mientras que Elí Martínez, reportero del periódico Noreste, habría sido privado de la libertad.

Los reporteros regresaban de una cobertura informativa, en la colonia 27 de Septiembre, y al reunirse en la Avenida 20 de Noviembre, fueron agredidos. Cuando escucharon las detonaciones de arma de fuego, reaccionaron, pero los hombres armados habrían sometido a uno de ellos para llevárselo. Su motocicleta quedó abandonada en el lugar.

En pocos minutos, se desplegó un operativo de búsqueda, por parte de corporaciones de seguridad del estado de Veracruz.

La zona fue acordonada por elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA), de la Guardia Nacional (GN), de la Policía Estatal y de la Policía Municipal. Mientras que agentes ministeriales iniciaron con las primeras diligencias.

Las autoridades ya buscan al comunicador y no se han pronunciado sobre estos hechos.

Con información de Pedro Morales.