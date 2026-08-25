Seguridad

Atacan a Tiros a Dos Reporteros en Poza Rica; Uno de Ellos Está Como No Localizado

Los comunicadores regresaban de una cobertura informativa cuando fueron agredidos por hombres armados

Patrullas de la Policía de VeracruzPolicía de Veracruz. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Violencia en Veracruz: dos reporteros atacados por hombres armados en Poza Rica. Uno de ellos está desaparecido. Las autoridades ya investigan. Infórmate sobre los detalles.

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En Veracruz, Dos Reporteros son Atacados a Balazos y Uno Más, Elí Martínez, Es Privado de la Libertad