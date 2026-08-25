Muere Motociclista Embestido por un Automóvil en Carretera de Tlaxcala

Un motociclista identificado como Óscar 'N' de 36 años, perdió la vida tras ser arrollado por un automóvil color rojo sobre la carretera federal San Martín–Tlaxcala, a la altura de Santa Justina Ecatepec, en el municipio de Ixtacuixtla

Tras el impacto salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad.

Paramédicos de Protección Civil de Ixtacuixtla estabilizaron al motociclista e iniciaron su traslado de urgencia al hospital, sin embargo, durante el trayecto óscar sufrió un paro cardiorrespiratorio y falleció a bordo de la ambulancia.

Ante el deceso, la unidad de emergencia detuvo su marcha sobre la autopista Tlaxcala–San Martín Texmelucan, a la altura de la zona militar, en Panotla.

Personal de la fiscalía general de justicia del estado y del instituto de ciencias forenses realizaron las diligencias y el levantamiento del cuerpo.

El conductor del automóvil involucrado se dio a la fuga, por lo que las autoridades iniciaron investigación para ubicarlo y determinar responsabilidades.

Con información de Genaro Zepeda

JAPR