Accidentes

Muere Motociclista Embestido por un Automóvil en Carretera de Tlaxcala

Debido al choque el conductor salió proyectado y quedó tendido sobre la carpeta asfáltica con lesiones de gravedad.

Óscar 'N' de 36 años murió por accidente de motocicleta en Ixtacuixtla.Óscar 'N' de 36 años murió por accidente de motocicleta en Ixtacuixtla. Foto: X @tlaxcala_roja

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Tragedia en Tlaxcala: Óscar 'N' muere tras ser embestido por un auto que se dio a la fuga. Autoridades investigan el caso.

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