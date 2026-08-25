Buscan a Elí Martínez, Reportero Desaparecido Tras Ataque en Poza Rica

En Poza Rica, al norte de la entidad se reportó el ataque a disparos en contra de dos reporteros de la zona. Al momento uno de ellos identificado como Elí Martínez permanece reportado como desaparecido desde el momento de este suceso de violencia.

En estos primeros 8 meses del 2026, se han reportado tres ataques armados en contra comunicadores de la zona norte del estado de Veracruz.

El primero ocurrió el 8 de enero ,dónde Carlos Leonardo Ramírez Castro, fue asesinado por hombres armados cuando se encontraba en un restaurante. Era reportero del portal de noticias "Código Norte Veracruz".

Cinco meses después, un segundo hecho se registró en el municipio. el 11 de junio Luis Ángel López Valdez fue asesinado mientras conducía un taxi en calles de la colonia cazones. Era reportero del medio 'Vanguardia de Veracruz' y director de 'Reportaje Veracruzano'.

Anoche ocurrió una tercera agresión, donde hombres armados dispararon contra dos reporteros de la fuente policíaca identificados con las iniciales R. P. quién según datos recabados logro escapar, mientras Elo Martínez fue reportado como no localizado.

Datos de la organización Artículo 19, señalan que en México suman 7 periodistas asesinados y un número mayor han sido víctimas de agresiones. Entre las entidades más inseguras para quienes realizan la actividad periodística son: Veracruz, Puebla y la Ciudad de México.