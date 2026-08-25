Seguridad

Buscan a Elí Martínez, Reportero Desaparecido Tras Ataque en Poza Rica

En el norte de la entidad se registró un hecho de violencia contra dos periodistas, unos de ellos permanece como no localizado.

Reportero policiaco de Poza Rica es reportado como no localizado tras ataque armadoReportero policiaco de Poza Rica es reportado como no localizado tras ataque armado. Foto: Facebook Elí Martínez

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Elí Martínez, reportero policiaco permanece como desaparecido tras ataque armado. En 8 meses, se tiene reporte de tres ataques contra comunicadores.

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