Muere Trabajador tras Accidente en Pedrera de Carretera a Monclova en Mina, NL

Un trabajador de 26 años perdió la vida luego de sufrir un accidente al interior de una empresa dedicada al procesamiento de materiales, ubicada sobre la carretera a Monclova, en el municipio de Mina, Nuevo León, luego de que se solicitara apoyo por un hombre que se encontraba inconsciente tras haber sufrido un golpe en la cabeza.

Elementos de Protección Civil de Nuevo León se trasladaron hasta el establecimiento identificado como Pedrera Triturados Mina, localizado en el kilómetro 31 de la carretera a Monclova, para atender la emergencia. A su llegada, los cuerpos de auxilio localizaron a un masculino y confirmaron que ya no presentaba signos vitales.

La víctima fue identificada como Johnathan Garcia, de 26 años de edad. De manera preliminar, se informó que el trabajador habría recibido un fuerte impacto en la cabeza por parte de una banda metálica perteneciente a una de las trituradoras utilizadas en las instalaciones.

El golpe le habría provocado lesiones de gravedad que terminaron por causarle la muerte mientras se encontraba realizando sus labores. Tras confirmarse el fallecimiento, el área fue asegurada y quedó bajo resguardo de las autoridades como parte de los procedimientos correspondientes.

Como primeros respondientes acudieron elementos de la Policía de Mina, quienes realizaron las acciones iniciales para preservar el lugar mientras se esperaba la llegada del personal especializado.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Muere Hombre Mientras Trabajaba en Pedrera en Carretera a Monclova, Mina, NL

Posteriormente, elementos de Criminalística se presentaron en el sitio para llevar a cabo las diligencias necesarias y recabar indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. Las autoridades deberán determinar si el accidente se produjo por una falla mecánica, una condición insegura dentro del área de trabajo o algún otro factor relacionado con las operaciones de la pedrera.

Con información de Ray Elizalde / Noticias N+

RR