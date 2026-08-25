Accidentes

Muere Trabajador tras Accidente en Pedrera de Carretera a Monclova en Mina, NL

La víctima sufrió un fuerte golpe mientras realizaba sus labores y perdió la vida en el lugar.

Muere trabajador en pedrera de MinaTragedia laboral en pedrera.Foto: PCNL

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Autoridades mantienen bajo resguardo el sitio mientras se realizan las investigaciones correspondientes.

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