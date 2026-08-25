Política

Congreso de Sinaloa Cita a Sesión Este Martes para Elegir Gobernador Interino

A tan solo 34 horas de haber regresado al gobierno del estado, Rocha Moya pidió una segunda licencia para separarse del cargo de manera indefinida

Sin perfil definido para Gobernador Interino de SinaloaCuartoscuro
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