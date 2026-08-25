Congreso de Sinaloa Cita a Sesión Este Martes para Elegir Gobernador Interino

A más de 15 horas de la cancelación intempestiva de la sesión extraordinaria en el Congreso de Sinaloa para nombrar al gobernador interino, tras la solicitud de licencia de Rubén Rocha Moya, la noche del lunes se informó que la sesión se reanudará este martes, 25 de agosto 2026, a las 8:00 horas.

Aunque de forma extraoficial circulan diversos nombres para encabezar el gobierno del estado, no hay un perfil confirmado hasta el momento.

Entre estas figuras destacan: Yeraldine Bonilla Valverde, quien asumió la titularidad tras la primera licencia de Rocha Moya; el diputado Jesús Ibarra Ramos; el exsecretario de Agricultura del gobierno federal, Julio Berdegué; el exsecretario de Economía, Feliciano Castro Meléndrez; así como la diputada federal Graciela Domínguez Nava y la diputada local María Teresa Guerra Ochoa, entre otros.

La crisis política en Sinaloa se vuelve a repetir por segunda ocasión, después de que, el viernes 21 de agosto, Rubén Rocha Moya anunció en su cuenta de X que había decidido reincorporarse al cargo, del que se había separado el 2 de mayo pasado, pero tan solo 34 horas después, el sábado 22 de agosto, volvió a solicitar “licencia temporal con carácter indefinida”.

Mientras todo esto ocurre, este lunes varios ciudadanos se manifestaron en la explanada del Palacio de Gobierno, donde exigieron que se investigue a Rocha Moya, y demandaron que, quien encabece el Gobierno de Sinaloa sea una persona honesta.

Con información de Érika Palma.