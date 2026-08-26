Accidentes

Choca Camioneta con Unidad de Transporte Público en la Ciudad de Puebla

Derivado del accidente vial en la avenida 45 Poniente y la calle 7 Sur de la capital poblana se reportaron cinco personas lesionadas.

Accidente Choque Camioneta Ruta Nueva Visión Transporte Público Avenida 45 Poniente PueblaChoque entre Camioneta y Unidad del Transporte Público Deja Cinco Lesionados en Puebla. Foto: X @SSC_Pue

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Accidente en Puebla: Choque entre camioneta y transporte público deja cinco lesionados en 45 Poniente y 7 Sur. Más detalles aquí.

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