Choca Camioneta con Unidad de Transporte Público en la Ciudad de Puebla

Un accidente vial ocurrido entre una camioneta y una unidad del transporte público dejó como saldo cinco personas lesionadas en la avenida 45 Poniente esquina con la calle 7 Sur de la ciudad de Puebla.

El choque entre la unidad negra y la combi número 20 de la ruta Nueva Visión en la capital poblana, provocó la movilización de autoridades municipales al lugar de los hechos para atender el siniestro.

🚨 #EmergenciaAtendida#ProtecciónCivilMunicipal atendió de manera inmediata un impacto entre una unidad de transporte público y un vehículo particular, en 📍Avenida 45 Poniente y calle 7 Sur.



🚑 Paramédicos valoraron a cinco personas lesionadas en el lugar. pic.twitter.com/bv4xb1PZDt — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 26, 2026

Fueron paramédicos de Protección Civil Municipal quienes atendieron en el sitio a los lesionados, mientras que personal de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de Puebla abanderaron la zona y se encargaron del retiro de las unidades.

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Un accidente se registró en el cruce de la avenida Nacional y la avenida Margaritas, otro punto de la capital poblana. En el hecho se vio involucrada una unidad de transporte mercantil tipo taxi y una pipa de gas LP.

De acuerdo con el taxista, el vehículo cisterna le hizo corte de circulación, aunque el conductor de la pipa aseguró que había una unidad descompuesta en el lugar y eso provocó que tuviera que abrirse para dar vuelta.

Afortunadamente no se reportaron lesionados, pero el automóvil llevaba un pasajero quien decidió retirarse por sus propios medios en cuanto se percató de la colisión.

Con información de N+

GMAZ