Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio Dentro de Cereso en Guaymas

Marco Antonio 'N' fue vinculado a proceso por el presunto homicidio doloso de Iván Horacio, en el interior de una celda del Centro de Reinserción Social de Guaymas, el 15 de agosto de este 2026.



De acuerdo con la Fiscalía de Sonora, al faltar alrededor de diez minutos para las ocho de la noche, el imputado se encontraba en la celda dos el Pabellón 1, pasillo 14, en un área habilitada para vigilancia especial de pacientes psiquiátricos en el interior del penal.



La investigación estableció que en ese lugar agredió físicamente a su compañero de celda, con golpes y patadas, en cuerpo y cabeza, provocando diversas lesiones en la víctima.



Según los dictámenes periciales, la víctima presentaba golpes contuso-cortantes en la región temporal derecha, así como escoriaciones en el rostro y en el hombro izquierdo, lo que derivó en su fallecimiento.



Durante la audiencia inicial, el Juez de Control emitió al resolución de vincularlo a proceso por el delito de homicidio simple doloso e impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada; además de establecer un plazo de tres meses para el cierre de la investigación complementaria.