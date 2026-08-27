Seguridad

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio Dentro de Cereso en Guaymas

El individuo habría asesinado a su compañero de celda mediante golpes y patadas en diversas partes del cuerpo lo que le provocó que perdiera la vida.

Sujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio Dentro de Cereso en GuaymasSujeto Vinculado a Proceso por Presunto Homicidio Dentro de Cereso en Guaymas. Foto: FGJE

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