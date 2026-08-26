Mujer Resulta Herida Tras Ataque Armado en el Centro de Culiacán, Sinaloa

Una joven identificada como Lizbeth Natalie resultó herida de bala en la pierna izquierda tras ser atacada por dos sujetos armados que viajaban en una motocicleta, en el Centro de Culiacán, Sinaloa.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 14:30 horas de este martes 25 de agosto, sobre la avenida Juan Bautista Sepúlveda, entre las calles Miguel Hidalgo y Benito Juárez, a unos metros del Mercadito Rafael Buelna.

De acuerdo con la información proporcionada, la víctima se dedica al cambio y venta de dólares y fue interceptada por los dos sujetos, quienes vestían ropa oscura, capuchas y cascos.

Los agresores le dispararon en repetidas ocasiones con un arma corta antes de huir con rumbo desconocido a bordo de la motocicleta.

Tras la agresión, testigos auxiliaron a la joven y la trasladaron inicialmente a la base de Cruz Roja ubicada en la colonia Centro. Posteriormente, fue canalizada a un hospital, donde quedó internada para recibir atención médica.

Elementos de distintas corporaciones de los tres niveles de gobierno acudieron al sitio para asegurar la zona y realizar las diligencias correspondientes.

Personal de la Fiscalía General del Estado localizó y aseguró varios casquillos percutidos de arma corta, los cuales fueron integrados como evidencia en las investigaciones.