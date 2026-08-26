Balaceras

Mujer Resulta Herida Tras Ataque Armado en el Centro de Culiacán, Sinaloa

La joven fue atacada a balazos por dos sujetos en motocicleta sobre la avenida Juan Bautista Sepúlveda en Culiacán.

La fiscalía aseguró los casquillos de balas tras el ataqueLa fiscalía aseguró los casquillos de balas tras el ataque. Foto: N+

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Ataque armado en Culiacán: Lizbeth Natalie es herida tras ser baleada por dos sujetos en moto. Los hechos ocurrieron en el centro de la ciudad.

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