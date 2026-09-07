Nuevos Sismos de Magnitud Mayor a 4 Sacuden México, Informa el SSN
El Servicio Sismológico Nacional brinda detalles de los temblores que se registraron en el país
El Servicio Sismológico Nacional brinda detalles de los temblores que se registraron en el país
Nuevos sismos sacudieron estados del sur y sureste de México en este inicio de la semana, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).
El organismo reportó al menos tres temblores y dio a conocer su magnitud y epicentro, a través de su informe diario en redes sociales.
Detalló que los estados afectados fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con sismos de magnitud igual o mayor a 4.0.
El primero ocurrió en punto de las 00:41 horas en territorio oaxaqueño, con magnitud 4.1 y epicentro a 39 km al noreste de Unión Hidalgo.
Minutos más tarde, un temblor magnitud 4.1 se registró a 8 km al este de Acapulco, Guerrero, a las 00:58 horas.
Mientras que el tercer sismo, de magnitud 4.0, remeció el suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 04:15 horas.
Por otra parte, el SSN también dio a conocer ayer que hasta el momento suman 2 mil 385 réplicas del poderoso temblor magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio.
SISMO Magnitud 4.0 Loc 141 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 07/09/26 04:15:27 Lat 14.23 Lon -93.39 Pf 10 km pic.twitter.com/KaT3dJIJpY— Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 7, 2026
Luego de ese terremoto, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.
Añadió que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.
“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.
Ante ello, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.
El organismo recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.
SPB