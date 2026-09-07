Nuevos Sismos de Magnitud Mayor a 4 Sacuden México, Informa el SSN

Nuevos sismos sacudieron estados del sur y sureste de México en este inicio de la semana, informó el Servicio Sismológico Nacional (SSN).

El organismo reportó al menos tres temblores y dio a conocer su magnitud y epicentro, a través de su informe diario en redes sociales.

Detalló que los estados afectados fueron Oaxaca, Guerrero y Chiapas, con sismos de magnitud igual o mayor a 4.0.

El primero ocurrió en punto de las 00:41 horas en territorio oaxaqueño, con magnitud 4.1 y epicentro a 39 km al noreste de Unión Hidalgo.

Minutos más tarde, un temblor magnitud 4.1 se registró a 8 km al este de Acapulco, Guerrero, a las 00:58 horas.

Mientras que el tercer sismo, de magnitud 4.0, remeció el suroeste de Huixtla, Chiapas, a las 04:15 horas.

Por otra parte, el SSN también dio a conocer ayer que hasta el momento suman 2 mil 385 réplicas del poderoso temblor magnitud 7.4 que sacudió Ciudad Hidalgo, Chiapas, el 17 de julio.

SISMO Magnitud 4.0 Loc 141 km al SUROESTE de HUIXTLA, CHIS 07/09/26 04:15:27 Lat 14.23 Lon -93.39 Pf 10 km pic.twitter.com/KaT3dJIJpY — Sismológico Nacional (@SSNMexico) September 7, 2026

Luego de ese terremoto, el organismo publicó un reporte especial en el que recordó que México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de 5 placas tectónicas: La placa de Norteamérica, la de Cocos, del Pacífico, de Rivera y la placa del Caribe.

Añadió que Chiapas es uno de los estados con mayor sismicidad en la República Mexicana y explicó que el origen de esta sismicidad se debe al contacto convergente entre las placas tectónicas: La placa de Cocos y la Placa de Norteamérica, y en la parte sur del estado el contacto entre la placa de Cocos y la placa del Caribe.

“La interacción entre estas placas tiene lugar en la costa del Pacífico, frente a dicho estado”, expuso.

Ante ello, de acuerdo con el Centro Nacional de Prevención de Desastres (Cenapred), es importante contar con una mochila de emergencia que ayude a sobrevivir las primeras horas de un desastre.

El organismo recomendó prepararla con artículos como: linterna; radio sin internet, TV ni redes de telefonía; agua; alimentos no perecederos; ropa abrigadora; encendedor o cerillos; silbato; fotocopia de documentos importantes o guardados en un USB; copia de las llaves de la casa; así como medicinas o latas de leche en caso de que en la familia haya bebés, personas con un tratamiento médico o adultos mayores.

SPB