Así Cotiza Este Sábado el Peso Frente al Dólar Después de una Semana de Caídas

La divisa nacional tuvo un cierre de semana positivo, pero también firmó el peor desempeño semanal desde marzo en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.

Este sábado, el billete verde se cotiza en 18.16 pesos por unidad, tras una jornada marcada por las preocupaciones de un mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal.

Durante la jornada previa, la moneda local cotizó en 18.1561 unidades en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.65%, luego de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas.

Pese al repunte de este viernes, acumuló un deterioro semanal del 2.7% y profundizó su débil desempeño reciente.

Esto después de cotizar a inicios de septiembre por ⁠debajo de 17 pesos, en niveles no vistos desde mediados de 2024, antes de perder impulso.