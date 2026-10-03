Así Cotiza Este Sábado el Peso Frente al Dólar Después de una Semana de Caídas
La moneda nacional cerró la semana apreciada, sin embargo, sigue por encima de las 18 unidades por billete verde
La moneda nacional cerró la semana apreciada, sin embargo, sigue por encima de las 18 unidades por billete verde
La divisa nacional tuvo un cierre de semana positivo, pero también firmó el peor desempeño semanal desde marzo en el tipo de cambio frente al dólar estadounidense.
Este sábado, el billete verde se cotiza en 18.16 pesos por unidad, tras una jornada marcada por las preocupaciones de un mayor endurecimiento monetario de la Reserva Federal.
Durante la jornada previa, la moneda local cotizó en 18.1561 unidades en la recta final de los negocios, con una ganancia de 0.65%, luego de cuatro jornadas consecutivas de pérdidas.
Pese al repunte de este viernes, acumuló un deterioro semanal del 2.7% y profundizó su débil desempeño reciente.
Esto después de cotizar a inicios de septiembre por debajo de 17 pesos, en niveles no vistos desde mediados de 2024, antes de perder impulso.
El Banxico informó que el cierre del dólar este viernes fue de 18.1637 pesos por billete verde, según datos obtenidos a partir del promedio de transacciones bancarias.
En cuanto al precio del dólar, que se cotiza durante todo el día, el tipo de cambio a peso cerró este 2 de octubre en los 18.16 pesos por divisa verde.
Mientras que el tipo de cambio para calcular las obligaciones en dólares, de acuerdo a lo determinado por Banxico para este sábado, es de 18.3688 pesos por cada divisa verde.
La cotización del dólar estadounidense en el mercado cambiario electrónico para este sábado oscila a la venta en los 18.4619 pesos y a la compra 17.8316 pesos.
No olvides tener en cuenta que el precio de compra y venta del dólar está en constante cambio a lo largo del día, y su cotización podría variar al momento de estar en ventanilla.
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Con información de N+
ICM