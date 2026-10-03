Dólar

Así Cotiza Este Sábado el Peso Frente al Dólar Después de una Semana de Caídas

La moneda nacional cerró la semana apreciada, sin embargo, sigue por encima de las 18 unidades por billete verde

Cotización del peso dólarEl precio del dólar estadounidense cambia durante todo el día. Foto: N+
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