Sábado de Lluvias, Descargas Eléctricas, Viento y Calor en México

Para este sábado, se prevén lluvias puntuales muy fuertes en Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Zacatecas (norte, occidente, sur), Coahuila (norte) y San Luis Potosí (este y sureste); y lluvias fuertes en Aguascalientes.

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que todas las lluvias estarán acompañadas por descargas eléctricas y posible caída de granizo, además de fuertes rachas de viento en las entidades mencionadas.

Habrá chubascos y lluvias muy fuertes a puntuales intensas en estados del occidente, centro, oriente, sur y sureste de México, incluido el Valle de México y la península de Yucatán.

El huracán Rachel continuará su desplazamiento hacia el oeste, alejándose paulatinamente de costas nacionales, su circulación reforzará las condiciones para lluvias fuertes en Baja California Sur (sur), además de oleaje elevado en la costa sur de Baja California Sur, Nayarit, Sinaloa, Jalisco y Colima.

Finalmente, prevalecerá el ambiente caluroso a muy caluroso en el noroeste, oriente y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

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De acuerdo con el SMN, este día se esperan precipitaciones de distintas intensidades en el territorio nacional:

Lluvias muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tabasco (centro, este y sur), Veracruz (sur), Oaxaca (noreste y centro), Chiapas y Campeche (centro, este y sur).

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Nuevo León (norte), Tamaulipas (norte y oeste), Zacatecas (norte, occidente, sur), Coahuila (norte), San Luis Potosí (este y sureste), Hidalgo (norte), Michoacán (norte y este), Guerrero (costa, norte, centro y este), Puebla (norte y sureste) y Quintana Roo (norte y costa).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California Sur (centro y sur), Durango (sur), Sinaloa (sur), Aguascalientes, Nayarit (norte), Jalisco (norte), Colima, Querétaro (norte), Estado de México (centro, suroeste), Ciudad de México, Tlaxcala, Morelos y Yucatán (sur y oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Guanajuato, Sonora y Chihuahua.

Mientras que los termómetros alcanzarán nuevamente los 40 °C en algunos estados:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California (noreste), Baja California Sur (norte), Sinaloa (norte), Sonora (noroeste), Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, Veracruz, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Puebla (suroeste), Morelos, Guerrero, Oaxaca y Chiapas.

En cuanto al pronóstico en el Valle de México, por la mañana se pronostica cielo nublado con presencia de bruma, ambiente fresco en la región y frío en zonas altas del Estado de México, así como posibles lluvias matutinas en el suroeste del Estado de México y bancos de niebla en zonas altas de la región.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con probabilidad de lluvias puntuales muy fuertes en el Estado de México (oeste y suroeste) y lluvias puntuales fuertes en la Ciudad de México, las cuales podrían acompañarse con descargas eléctricas y caída de granizo.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 14 a 16 °C y la máxima de 23 a 25 °C. Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de 9 a 11 °C y una máxima de 20 a 22 °C.

Con información de Conagua

ICM