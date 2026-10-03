Sábado de Lluvias, Descargas Eléctricas, Viento y Calor en México

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El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que el frente frío y el huracán Rachel seguirán provocando precipitaciones en gran parte del país

Protección Civil de Veracruz vigila afectaciones en XalapaProtección Civil de Veracruz vigila afectaciones en Xalapa. Foto: Facebook | secretaria.deproteccioncivil

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