Seguridad

Recuperan Camioneta con Reporte de Robo Vigente en Cuautlancingo, Puebla

La unidad fue previamente sustraída en San Andrés Cholula, por lo que corporaciones de ambos municipios colaboraron para su localización.

Camioneta Reporte de Robo San Andrés Cholula Recuperada Cuautlancingo PueblaRecuperan en Cuautlancingo Camioneta Robada en San Andrés Cholula, Puebla. Foto: N+

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Camioneta con reporte de robo vigente fue recuperada en Cuautlancingo. La colaboración entre corporaciones y la denuncia inmediata fueron esenciales. Infórmate sobre este caso.

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