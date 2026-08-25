Recuperan Camioneta con Reporte de Robo Vigente en Cuautlancingo, Puebla

Una camioneta que contaba con un reporte de robo vigente en la zona conurbada de Puebla, fue recuperada en el municipio de Cuautlancingo durante un operativo entre corporaciones municipales.

De acuerdo con las autoridades de la demarcación antes mencionada, la unidad fue sustraída de su propietario en San Andrés Cholula, por lo que tras su aseguramiento fue puesta a disposición de la autoridad correspondiente.

Como parte de los trabajos de coordinación institucional entre corporaciones de seguridad, la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Protección Civil (SSCyPC) del municipio de Cuautlancingo colaboró en un operativo de seguimiento que permitió recuperar en este municipio una camioneta con reporte de robo, sustraída previamente en San Andrés Cholula.

La intervención se derivó de la denuncia inmediata de la persona afectada, lo que permitió activar los mecanismos de búsqueda y seguimiento entre ambas demarcaciones.

En el operativo participaron policías de Cuautlancingo y San Andrés Cholula, quienes mantuvieron comunicación permanente para dar seguimiento al reporte hasta localizar la unidad.

Una vez recuperada, la camioneta fue asegurada y puesta a disposición de las autoridades correspondientes para continuar con las diligencias conforme al procedimiento establecido.

Con información de N+

GMAZ