Accidentes

Transmetro Se Incendia en Avenida Sendero en San Nicolás, NL

Este siniestro se suma al registrado en el municipio de Juárez, donde un camión fue consumido por las llamas

Transmetro Se Incendia en Avenida Sendero en San Nicolás, NLEl transmetro incendiado quedó en pérdida total. Foto: PCNL

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Al menos 40 pasajeros fueron desalojados del Transmetro que terminó en llamas en el municipio de San Nicolás

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