Transmetro Se Incendia en Avenida Sendero en San Nicolás, NL

Un camión del Transmetro Sendero-Apodaca terminó en llamas cuando circulaba en el cruce de la avenida Sendero y República Méxicana, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León. A este punto de inmediato llegaron elementos de rescate para comenzar con los trabajos correspondientes.

El siniestro se habría originado presuntamente por un sobre calentamiento en el motor del camión. Al percartarse de la situación, el chofer del transmetro de inmediato desalojó a 40 pasajeros. Las llamas de inmediato comenzaron a consumir los asientos y estructura del camión.

A este lugar llegaron elementos de Protección Civil y Bomberos de Nuevo León, quienes de inmediato comenzaron a sofocar las llamas. Tras varios minutos de labores, autoridades informaron que el incendio ya había sido controlado.

Las autoridades informaron que en el lugar no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesario la presencia de paramédicos. Será durante las próximas horas cuando se revele cual fue la razón por la que inició este incendio.

Este se trataría del segundo incendio de un camión, ya que una de las unidades del Transmetro Praderas-Alameda fue consumida por las llamas cuando circulaba sobre la avenida Madrid en la colonia La Escondida, en Juárez, Nuevo León. Ambos vehículos quedaron completamente consumidos por el fuego, por lo que fueron declarados como pérdida total.