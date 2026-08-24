Accidentes

Familia de Víctimas del Accidente en Mezquital Pide Apoyo para Gastos Funerarios

Los familiares de las personas que perdieron la vida en accidente, requieren ayuda económica para llevar a cabo los servicios funerarios de los 6 fallecidos.

Familia de Víctimas del Accidente en Mezquital Pide Apoyo para Gastos FunerariosFamilia de Víctimas del Accidente en Mezquital Pide Apoyo para Gastos Funerarios. Foto: N+

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Accidente en Mezquital deja seis muertos, familias necesitan apoyo para funerales.

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