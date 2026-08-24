Familia de Víctimas del Accidente en Mezquital Pide Apoyo para Gastos Funerarios

Tras el fatal accidente registrado la noche de este domingo en la carretera al Mezquital, las familias de las personas que perdieron la vida, enfrentan ahora el dolor de despedir a sus seres queridos y requieren el apoyo para llevar a cabo los servicios funerarios.

"Aquí tenemos tres graves que todavía están delicados. Pedimos muchas oraciones por mis sobrinitas, porque la que murió y sus hijas son mi familia. Mi hermana es de recursos, al igual que nosotros, bajos, y no tenemos para pagar. Que nos ayuden, que nos ayuden, porque sí queremos que nos echen la mano, porque nos encontramos en una situación bien difícil, algo bien difícil.", Irma Jaime Ortiz, familiar.

El accidente dejó varios fallecidos, en su mayoría menores de edad, situación que provocó una fuerte consternación entre los habitantes de esta localidad. Ante esta tragedia, las autoridades municipales anunciaron que el ayuntamiento brindará el respaldo a las familias.

El alcalde de este municipio, declaró que por su parte se les brindará todo el apoyo que requieran y que hasta el momento no se tiene claro lo que provocó el accidente, pero las autoridades correspondientes ya están trabajando para investigar.

También exhortó a la ciudadanía a manejar con precaución y evitar el consumo del alcohol.