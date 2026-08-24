Accidentes

Choque entre Camioneta y Tráiler Deja Dos Lesionados en Autopista de Puebla

El accidente ocurrió bajo el puente del tramo carretero, donde cuerpos de emergencia también atendieron derrames de aceite y gasolina.

Accidente Choque Camioneta Tráiler Dos Lesionados Autopista México Puebla Puente La MaríaChocaron Camioneta y Tráiler en Autopista México-Puebla; Hubo Dos Lesionados. Foto: X @SSC_Pue

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Accidente en la autopista México-Puebla: choque entre camioneta y tráiler deja dos lesionados y caos vial. Protección Civil controla derrames de aceite y gasolina. Más detalles sobre el incidente.

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