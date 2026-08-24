Choque entre Camioneta y Tráiler Deja Dos Lesionados en Autopista de Puebla

Un accidente vial protagonizado entre una camioneta y un tráiler generó caos vial bajo el puente La María frente al segundo piso de la autopista México-Puebla a la altura de la capital poblana.

De acuerdo con las autoridades, el choque entre ambas unidades ocurrido este lunes dejó como saldo dos personas lesionadas, mismas que fueron inmovilizadas por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital.

🚨 #EmergenciaAtendida



La rápida respuesta de #ProtecciónCivilMunicipal permitió atender un accidente vehicular sobre la 📍Autopista México-Puebla, donde estuvieron involucrados una camioneta y un tráiler. pic.twitter.com/WagxB9Iolg — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 24, 2026

Elementos de Protección Civil Municipal de Puebla acudieron al lugar de los hechos donde realizaron control de riesgos por derrame de aceite y gasolina, manteniendo segura la zona.

Este mismo lunes se registró un choque múltiple entre tres vehículos sobre la avenida 20 Oriente y el Bulevar Xonaca, al norte de la capital poblana, generando problemas de circulación en la zona.

🚨 #EmergenciaAtendida



Personal de #ProtecciónCivilMunicipal, en coordinación con @PCGobPue, atendió un impacto vehicular múltiple sobre

📍 Avenida 20 Oriente y Boulevard Xonaca, con tres vehículos involucrados. pic.twitter.com/Dj2cMu4Sh4 — SSC Puebla (@SSC_Pue) August 24, 2026

En el lugar del siniestro se presentó personal de Protección Civil Municipal, seis personas fueron valoradas y presentaron lesiones que no ameritaba su traslado a un hospital.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Automóvil de Lujo se Accidenta en la Vía Atlixcáyotl de Puebla

Cabe destacar que en ambos accidentes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla los encargados de retirar las unidades involucradas y dejar el área sin riesgos para la población.

Con información de N+

GMAZ