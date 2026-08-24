Choque entre Camioneta y Tráiler Deja Dos Lesionados en Autopista de Puebla

Un accidente vial protagonizado entre una camioneta y un tráiler generó caos vial bajo el puente La María frente al segundo piso de la autopista México-Puebla a la altura de la capital poblana.
De acuerdo con las autoridades, el choque entre ambas unidades ocurrido este lunes dejó como saldo dos personas lesionadas, mismas que fueron inmovilizadas por paramédicos y posteriormente trasladadas a un hospital.
En el lugar del siniestro se presentó personal de Protección Civil Municipal, seis personas fueron valoradas y presentaron lesiones que no ameritaba su traslado a un hospital.
Cabe destacar que en ambos accidentes fueron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del municipio de Puebla los encargados de retirar las unidades involucradas y dejar el área sin riesgos para la población.