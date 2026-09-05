Dos Sujetos a Prisión por Presunto Intento de Homicidio de un Joven en Cajeme

La Fiscalía General de Justicia de Sonora logró una sentencia condenatoria de 8 años y 4 meses de prisión contra de dos sujetos, acusados de intentar privar de la vida a un joven en el municipio de Cajeme.

Los sentenciados fueron identificados como José Juan 'N', de 27 años, y José Ramón 'N', de 26.

De acuerdo con las investigaciones, el 12 de febrero de 2025, en la colonia Matías Méndez, ambos individuos atacaron a balazos a Édgar Hiram 'N', de 18 años.

La víctima logró salvarse al refugiarse en un domicilio abandonado y que después recibiera atención médica.

Tras aceptar su responsabilidad en el juicio oral, el juez les impuso la pena de prisión por el delito de homicidio calificado con premeditación, alevosía y ventajas en grado de tentativa.

Ambos imputados ya cumplen su condena en el centro de reinserción social correspondiente.