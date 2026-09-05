Seguridad

Dos Sujetos a Prisión por Presunto Intento de Homicidio de un Joven en Cajeme

Los hechos ocurrieron el pasado 12 de febrero en la colonia Matías Méndez de Ciudad Obregón, donde los sentenciados atacaron a balazos al adolescente de 18 años.

Dos Sujetos a Prisión por Presunto Intento de Homicidio de un Joven en CajemeDos Sujetos a Prisión por Presunto Intento de Homicidio de un Joven en Cajeme. Foto: FGJE

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