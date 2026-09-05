Accidentes

Roban Camión de Ruta 1 en Monterrey y lo Abandonan en Salinas Victoria, NL

La unidad de transporte fue encontrada tras el reporte de una vecina en la colonia Emiliano Zapata.

Recuperan en Salinas Victoria camión de Ruta 1 robado en MonterreyRoban unidad de transporte en Monterrey la encuentran en Salinas Victoria.Foto:N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Una unidad de la Ruta 1 fue robada en Monterrey y localizada abandonada en Salinas Victoria.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+