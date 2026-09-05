Roban Camión de Ruta 1 en Monterrey y lo Abandonan en Salinas Victoria, NL

Una unidad del transporte urbano de la Ruta 1 San Nicolás-Tecnológico fue reportada como robada en el municipio de Monterrey y posteriormente localizada abandonada en calles del municipio de Salinas Victoria, lo que generó una movilización de elementos policiacos y agentes ministeriales.

El hallazgo ocurrió luego de que una vecina de la colonia Emiliano Zapata reportara a las autoridades la presencia de un camión urbano aparentemente abandonado en la vía pública.

Tras recibir el reporte, elementos de la Policía Municipal se trasladaron hasta el sitio para verificar la situación. Al llegar, confirmaron que se trataba de una unidad perteneciente a la Ruta 1, por lo que se procedió a resguardar el área. El camión fue localizado sobre la calle Gildardo Magaña, casi en su cruce con Francisco Villa, a la altura del kilómetro 22 de la carretera a Colombia, en el municipio de Salinas Victoria.

De acuerdo con los primeros datos, la unidad habría sido sustraída en territorio de Monterrey luego de que presuntamente fuera dejada encendida en la vía pública. Hasta el momento, no se ha establecido públicamente el punto exacto donde ocurrió el robo ni se han dado a conocer detalles sobre la identidad de la persona que habría tomado el vehículo.

Las autoridades mantienen abierta la investigación para establecer cómo fue sustraído el camión y determinar quién estuvo detrás del robo. De manera preliminar, se presume que el responsable habría utilizado la unidad para trasladarse desde Monterrey hasta Salinas Victoria, donde finalmente la dejó abandonada.

Además de los elementos policiacos municipales, al sitio acudieron agentes ministeriales para iniciar con las diligencias correspondientes. Las autoridades esperaban el arribo del personal de Servicios Periciales, quienes realizarían la recolección de posibles indicios dentro y alrededor del vehículo. Estos elementos podrían ser utilizados para avanzar en la investigación y, eventualmente, establecer la identidad del presunto responsable.

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La unidad quedó bajo resguardo mientras se desarrollaban las diligencias correspondientes. El caso continúa bajo investigación por parte de las autoridades, quienes deberán determinar las circunstancias exactas en las que ocurrió el robo y el recorrido que realizó la unidad antes de ser localizada en la colonia Emiliano Zapata de Salinas Victoria. Hasta el momento, no se ha informado sobre personas detenidas relacionadas con el robo del camión urbano.

Con información de Ray Elizalde/ Noticias N+

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