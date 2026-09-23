Luego de reportes de disparos cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, la terminal aérea anunció el cierre de sus puertas de la 12 a la 17, así como el desvío del tránsito vehicular a la zona de llegadas.

A través de redes sociales, el Aeropuerto de Miami anunció el cierre de las puertas debido a "actividad de aplicación de la ley en el aeropuerto", sin brindar mayor detalle.

Asimismo, indicó que todos los pasajeros y empleados del aeropuerto se encuentran a salvo.

En tanto, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que detuvieron a un sujeto relacionado con los reportes de disparos y descartó una amenaza activa para el público.

"La investigación sigue en curso. El tráfico dentro y alrededor del aeropuerto puede verse afectado, con el tráfico vehicular actualmente desviado al nivel de llegadas", informaron las autoridades.

En tanto, se instó a los viajeros a seguir las indicaciones del personal de aplicación de la ley y del aeropuerto.

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