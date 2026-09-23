Reportan Tiroteo en Inmediaciones del Aeropuerto Internacional de Miami; Hay Un Detenido
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade descartó una amenaza activa para el público
La Oficina del Sheriff de Miami-Dade descartó una amenaza activa para el público
Luego de reportes de disparos cerca del Aeropuerto Internacional de Miami, la terminal aérea anunció el cierre de sus puertas de la 12 a la 17, así como el desvío del tránsito vehicular a la zona de llegadas.
A través de redes sociales, el Aeropuerto de Miami anunció el cierre de las puertas debido a "actividad de aplicación de la ley en el aeropuerto", sin brindar mayor detalle.
Asimismo, indicó que todos los pasajeros y empleados del aeropuerto se encuentran a salvo.
En tanto, la Oficina del Sheriff de Miami-Dade informó que detuvieron a un sujeto relacionado con los reportes de disparos y descartó una amenaza activa para el público.
"La investigación sigue en curso. El tráfico dentro y alrededor del aeropuerto puede verse afectado, con el tráfico vehicular actualmente desviado al nivel de llegadas", informaron las autoridades.
En tanto, se instó a los viajeros a seguir las indicaciones del personal de aplicación de la ley y del aeropuerto.
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