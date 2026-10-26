Seguridad

Recuperan Casi Tres Mil Litros de Gas LP en Santa Rita Tlahuapan, Puebla

Autoridades estatales dieron a conocer que fueron detenidos Erick 'N' y Miguel 'N' y asegurada la pipa en la que transportaban el hidrocarburo

Detenidos Erick N Miguel N Dos Mil 800 Litros Gas LP Hidrocarburo Santa Rita Tlahuapan PueblaDetienen a dos sujetos por presunta posesión ilegal de hidrocarburo. Foto: X @SSPGobPue

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En Santa Rita Tlahuapan, Puebla, la SSP recupera casi 3 mil litros de gas LP. Dos detenidos por inconsistencias en la documentación del hidrocarburo.

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