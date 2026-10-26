Recuperan Casi Tres Mil Litros de Gas LP en Santa Rita Tlahuapan, Puebla

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) del estado de Puebla dio a conocer que detuvo a dos hombres por su probable responsabilidad en delitos cometidos en materia de hidrocarburos.

La intervención de la Policía Estatal tuvo lugar en la carretera federal México-Puebla, a la altura de Tlahuapan, donde fueron detenidos Erick ‘N’, de 28 años y Miguel ‘N’, de 57 años, quienes no lograron acreditar la legal procedencia de 2 mil 800 litros de gas LP.

Los ahora detenidos pretendían evadir la acción policial mediante documentación que presentaba diversas inconsistencias respecto a la carga y las características de la pipa que transportaba el combustible.

Cargando contenido de X...pic.twitter.com/arrqKykA9P — NMás (@nmas) Cargando...

Finalmente, ambos hombres arrestados, junto con el hidrocarburo y la unidad de carga, quedaron a disposición de la autoridad competente para las investigaciones correspondientes.

Por último, la SSP Puebla refrendó su compromiso de reforzar los operativos de vigilancia, a fin de combatir los delitos en materia de hidrocarburos y fortalecer la seguridad de las y los poblanos.

Con información de Ana Celia Lara

GMAZ