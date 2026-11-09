Seguridad

Detienen a Sujeto que Abusó de su Nieta durante Dos Años en Puebla

La FGE cumplió órdenes de aprehensión contra dos hombres por delitos sexuales contra niñas en Puebla

El hoy imputado es abuelo paterno de la víctima.El hoy imputado es abuelo paterno de la víctima. Foto: FGE Puebla

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Dos hombres detenidos en Puebla por delitos sexuales contra menores. La FGE investiga agresiones que incluyen a un abuelo como agresor.

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