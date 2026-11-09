Detienen a Sujeto que Abusó de su Nieta durante Dos Años en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) confirmó la aprehensión de dos sujetos identificados como Edgar 'N'' de 37 años, y Joel 'N' de 59, por su probable responsabilidad en delitos sexuales cometidos en agravio de niñas de identidad reservada.

Joel 'N' fue aprehendido el 5 de noviembre de 2026 por su probable participación en el delito de violación equiparada agravada.

De acuerdo con la investigación, la víctima habría sido objeto de agresiones sexuales reiteradas entre 2022 y 2024 por parte del hoy imputado, quien es su abuelo paterno.

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En el segundo caso, Edgar 'N' es investigado por los delitos de violación equiparada y lesiones calificadas, relacionados con una agresión ocurrida en abril de 2026 contra una niña de 1 año 4 meses.

La investigación logró documentar lesiones derivadas de la agresión y posibles actos de maltrato. El mandamiento judicial fue cumplimentado el 4 de noviembre de 2026 en Puebla capital.

La investigación también cuenta con el antecedente de que, el 13 de agosto de 2026, Lucila Esmeralda 'N' fue vinculada a proceso por violación equiparada, violencia familiar y lesiones dolosas, dentro del mismo contexto de investigación.

Los dos sujetos detenidos quedaron a disposición de las autoridades judiciales correspondientes, que determinarán su situación jurídica. La Fiscalía General del Estado de Puebla continuará con los actos de investigación y acompañamiento necesarios para la protección integral de niñas, niños y adolescentes.

Con información de N+

JAPR