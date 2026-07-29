Hallan a Adolescente Sin Vida en Vivienda de Orizaba; Autoridades Investigan Causa de Muerte

La mañana de este miércoles 29 de julio, se registró una intensa movilización de instancias de seguridad y de las autoridades ministeriales en un domicilio ubicado en el cruce de la calle 23 de Mayo y Paseo de Las Palmas, en la colonia Benito Juárez, al sur de la ciudad de Orizaba, donde fue localizada una persona sin vida.

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De acuerdo con los primeros reportes, vecinos alertaron al número de emergencia 911, por lo que al sitio acudieron elementos de Protección Civil y de la Policía Municipal, quienes confirmaron que la persona ya no contaba con signos vitales y procedieron al acordonamiento de la zona.

Minutos después, arribaron agentes de la Policía Ministerial, personal de la Fiscalía Regional de Orizaba y peritos en criminalística, quienes realizaron más diligencias para esclarecer las circunstancias en que ocurrió el fallecimiento de una menor de aproximadamente 15 años.

Al concluir las diligencias, el cuerpo fue llevado al Servicio Médico Forense (SEMEFO), donde se le practicarán la necropsia de ley que permitirán determinar de manera oficial la causa del deceso.

Ruletero muere infartado al cambiar llanta en Poza Rica

Un hombre de oficio taxista, murió tras sufrir un infarto mientras cambiaba la llanta de su vehículo. Los hechos ocurrieron sobre la carretera Poza Rica - Cazones, a la altura de la colonia Villa de las Flores, del municipio de Poza Rica, en la zona norte de Veracruz.

Los servicios de emergencia tardaron por lo menos 30 minutos en arribar, por lo que nada pudieron hacer para salvarle la vida. La zona fue acordonada por elementos de la Policía del Estado, mientras que Policías Ministeriales y peritos Criminalistas realizaron las diligencias correspondientes.