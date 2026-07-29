Accidentes

Hallan a Adolescente Sin Vida en Vivienda de Orizaba; Autoridades Investigan Causa de Muerte

Un menor de aproximadamente 15 años fue encontrado sin vida al interior de una vivienda de la colonia Benito Juárez, en Orizaba

Se investigan las causas del fallecimiento del menor. Foto: N+Se investigan las causas del fallecimiento del menor. Foto: N+

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Un joven de 15 años fue hallado sin vida en la colonia Benito Juárez, Orizaba. Las autoridades ya investigan. Conoce los detalles de esta triste noticia.

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