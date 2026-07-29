¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 29 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

La mañana de este miércoles 29 de julio, las condiciones del cielo en Monterrey cambiaron al nublado, las temperaturas se encuentran entre 25˚C a 27˚C dentro de la zona metropolitana, la calidad del aire es aceptable en 7 estaciones y 8 marcan buena calidad del aire a las 8 de la mañana. Para el resto del día se esperan condiciones de cielo soleado, con escasas nubes y las máximas se esperan cerca de 37˚C aún sin probabilidad de lluvia.
Estas condiciones de mucho sol y escasas nubes se repetirán para mañana jueves 30 de julio, el viernes y el sábado con temperaturas máximas al rededor de 38˚C y para el domingo se mantiene el potencial de alguna lluvia con 30% a 40% de probabilidad y para el lunes un 30% con máximas de 35˚C bajando a 33˚C que nos daría un alivio a las altas temperaturas de esta semana.
Pronóstico del tiempo para el resto del territorio mexicano
En el territorio nacional se mantienen muy activas las lluvias en la costa occidental y sur. Un canal de baja presión muy extenso permanece a lo largo de la Sierra Madre Occidental, occidente y centro de México.
Otro canal se extiende sobre el Mar de Cortésy otro sobre la península de Yucatán, mientras que la onda tropical número 21 se aleja frente a la costa de Colima y Jalisco, la onda tropical número 22 se aproxima por el sureste. Todos esos sistemas provocan lluvias y tormentas, mientras que sobre el noreste se mantendrán las condiciones de estabilidad.
El Huracán “Genevieve” se encuentra a 1,015 Km al oeste-suroeste de Los Cabos, Baja California Sur, con vientos de 195 Km/h y alejándose al oeste-noroeste a una velocidad de 15 km/h. Se mantiene en la categoría 3 de la escala de huracanes, como huracán mayor pero cada vez más lejos del territorio nacional.