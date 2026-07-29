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¿Cómo Estará el Clima en Nuevo León para Hoy 29 de Julio de 2026? Estas son las Temperaturas

Entérate del pronóstico del tiempo para este miércoles en el Área Metropolitana de Monterrey y el resto de Nuevo León

Amanecer en Nuevo León con el Cerro de la SillaAmanecer en Nuevo León con el Cerro de la Silla. Foto: N+

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¿Listo para el calor en Monterrey? Hoy cielos soleados y temperaturas hasta 37˚C. ¡Descubre cómo estará el clima el resto de la semana en Nuevo León!

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