Política

“Si Hubiéramos Querido Censurar, Ya lo Hubiéramos Hecho”: Sheinbaum sobre Derecho de Audiencias

El derecho a las audiencias se discute en México desde hace varios años, señala la presidenta Claudia Sheinbaum

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El derecho de las audiencias se discute en México. Sheinbaum afirma que no es censura, sino un derecho a la información. Conoce los detalles de esta consulta.

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