“Si Hubiéramos Querido Censurar, Ya lo Hubiéramos Hecho”: Sheinbaum sobre Derecho de Audiencias

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, habló hoy, 30 de julio de 2026, de la consulta pública que encabeza la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) sobre los lineamientos generales para la protección de los derechos de las audiencias y reiteró que no se trata de un tema de censura.

¿Qué es la consulta sobre el derecho de las audiencias?

La CRT realiza una consulta pública sobre los lineamientos generales para garantizar la protección de los derechos de las audiencias como parte de la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en la que pueden participar audiencias, concesionarios, academia y organizaciones civiles.

Los lineamientos buscan definir cuáles son los derechos de las audiencias y las responsabilidades de los medios.

Uno de los principales puntos es que no se difunda información falsa, descontextualizada o información histórica como si fuera actual.

Garantizar la distinción entre noticia y opinión por medio de menciones, mensajes en pantalla, cortinillas o plecas.

Asegurar la diferencia entre publicidad y contenido a través de menciones, mensajes en pantalla o plecas.

Los medios deberán informar, al menos en su página de internet, que las audiencias tienen derecho de réplica cuando se publiquen o difundan hechos de su persona que consideren inexactos o falsos.

Los medios deben contar con servicios de accesibilidad a personas con debilidad auditiva y con representaciones visuales respetuosas e inclusivas.

La consulta publica inició el 27 de julio y termina el 21 de agosto de 2026.

Sheinbaum descarta censura por lineamientos de derecho de audiencias

En la conferencia mañanera de hoy, la mandataria explicó que la ley que se aprobó es para que las audiencias tengan el derecho constitucional a la información y que "el derecho de las audiencias no lo inventamos nosotros; se discute desde hace años, en México”.

“Si hubiéramos querido censurar, ya lo hubiéramos hecho, porque están los instrumentos, incluso, la interpretación legal. No lo vamos a hacer nunca, porque no creemos en ello por convicción, pero sí creemos en que el pueblo, la ciudadanía, tenga derecho a la información, por eso se habla del derecho de las audiencias", afirmó Sheinbaum Pardo.

La mandataria apuntó que el derecho de las audiencias es un tema internacional, que en México se discutió con mayor fuerza desde 2008.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

RMT