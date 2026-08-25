Pronóstico del tiempo

Canal de Baja Presión Mantendrá Lluvias y Chubascos Mañana en CDMX: Conagua

De acuerdo con el pronóstico del tiempo, el Valle de México y estados del centro del país serán afectados por varios fenómenos meteorológicos

Grupo de personas usa paraguas para protegerse de la lluvias en CDMX el 14 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | ArchivoGrupo de personas usa paraguas para protegerse de la lluvias en CDMX el 14 de junio de 2026. Foto: Cuartoscuro | Archivo
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