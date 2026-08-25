Canal de Baja Presión Mantendrá Lluvias y Chubascos Mañana en CDMX: Conagua

La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las lluvias seguirán sin dar tregua mañana a la Ciudad de México (CDMX), ya que se prevén chubascos y precipitaciones aisladas.

Esas condiciones climatológicas serán ocasionadas por la presencia de un canal de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, una circulación ciclónica en niveles altos de la atmósfera y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México.

Pero además de la CDMX, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió que esos fenómenos meteorológicos afectarán con lluvias toda la metrópoli, incluido el Estado de México, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Morelos.

Respecto a la capital mexicana, de acuerdo con el pronóstico del tiempo, el miércoles habrá chubascos por la tarde.

Un chubasco es una precipitación intensa y de corta duración, que se caracteriza por un comienzo y un final brusco, según información del SMN.

“Las gotas o las partículas sólidas que las componen son generalmente mayores que los elementos correspondientes a otros tipos de precipitaciones”, explicó.

En una infografía, la Conagua alertó sobre cielo nublado mañana en la mañana; 60% de probabilidad de chubascos en la tarde y 20% de posibilidad de lluvias aisladas por la noche.

También pronosticó vientos de 10 kilómetros por hora (km/h) mañana y noche; así como rachas de 40 km/h por la tarde.

En cuanto a las temperaturas, el SMN estimó una mínima de 13 a 15 grados y máxima de 24 a 26 grados en la capital mexicana.

Y en su reporte advirtió asimismo sobre descargas eléctricas y posible caída de granizo.

Ante la actual temporada de lluvias, dependencias como la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) han pedido a la ciudadanía evitar cruzar ríos, arroyos, vados o calles inundadas.

La CNPC también aconsejó a la gente mantenerse alejada de laderas, cerros y zonas con riesgo de deslaves; extremar precauciones ante vientos fuertes; abrigarse adecuadamente, especialmente niñas, niños, personas adultas mayores y personas con enfermedades crónicas.

Además de evitar el uso de anafres, braseros o calentadores de combustión en espacios cerrados, y, finalmente, atender las indicaciones de las autoridades de protección civil y mantenerse informado a través de fuentes oficiales.

SPB