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Yuridia Hará Historia en el Estadio GNP: 'Quiero Que los Jóvenes Sepan Que el Miedo Es Normal'

A 21 años de haber iniciado su carrera, la cantante sonorense reflexiona, en entrevista con N+, sobre el miedo escénico, la presión de la fama y lo que significa para ella este hito.

yuridia-primera-mexicana-estadio-gnp-entrevistaYuridia será la primera mexicana en presentarse en solitario en el Estadio GNP. Foto: Cuartoscuro

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Yuridia, a punto de hacer historia en el Estadio GNP, habla sobre el miedo, la fama y su mensaje a los jóvenes. Conoce cómo ha cambiado su perspectiva tras 21 años de carrera.

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