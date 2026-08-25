Yuridia Hará Historia en el Estadio GNP: 'Quiero Que los Jóvenes Sepan Que el Miedo Es Normal'

Yuridia Francisca Gaxiola Flores se prepara para un momento histórico en su carrera: se convertirá en la primera mexicana en presentarse en solitario en el Estadio GNP, y la noticia la hace sentir, en sus propias palabras, "muy bendecida".

En entrevista con Despierta, la cantante recordó que cuando comenzó su carrera, a los 20 o 25 años, ese tipo de recintos le parecían inalcanzables para artistas mexicanos. Hoy, con 21 años de trayectoria, ve el momento como algo "increíble".

Sin embargo, la emoción viene acompañada de nervios.

"Yo me imagino que voy a tener un miedo importante", dijo entre risas, aunque aclaró que es una sensación que la acompaña siempre: "el nervio nunca falla".

Yuridia también compartió cómo se prepara minutos antes de cada show, prefiere convivir con los músicos y el equipo con el que compartirá el escenario para llegar con "una vibra ya de diversión".

Sobre la parte más visual de ser una estrella de escenario, admitió que no es su fuerte natural: "yo soy muy tranquila como en eso de las poses (...) no se me da tan fácil", aunque reconoció que con los años ha aprendido los códigos de la puesta en escena.

Uno de los momentos más personales de la charla llegó cuando habló sobre la presión que enfrentan los artistas, y las personas en general, desde la sociedad y la familia. Yuridia, quien cumple 40 años este 2026, aseguró que ese peso disminuye con el tiempo.

"Hay cosas que me importaban antes que ya no me importan más y es algo natural", explicó, y dijo que quiere que ese mensaje llegue a los jóvenes que la siguen y que sienten miedo o inseguridad frente a sus metas: "es normal".

“Yo tengo una vida muy extraordinaria. Me cuesta trabajo entender cómo pasó, como de mucha suerte, pero sí, cuando vas creciendo se te van quitando los miedos, las inseguridades y las cosas que antes te importaban demasiado, dejan de importarte”, dijo.

Sobre el futuro, Yuridia fue clara sobre sus prioridades actuales: "Ahora lo que más me importa es tener paz, poder estar con mis hijos, darles tiempo de calidad". Sobre sus planes, añadió: "Quiero seguir igual, por favor, estoy tan feliz, tan en paz, quiero ver crecer a mi familia".