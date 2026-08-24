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Como en 'La Huérfana', Mujer de 38 Años se Hizo Pasar por Niña de 12 Años y Terminó en Prisión

Amanda Maria Souza de Oliveira, de 38 años, vivió 14 meses como una niña de 12 con una pareja que quería adoptarla.

mujer-se-hace-pasar-por-nina-brasil-termina-en-prision-la-huerfanaFoto: Policía Civil de Santa Catarina

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Una mujer de 38 años engañó a una familia haciéndose pasar por una niña de 12. Su historia recuerda a 'La Huérfana' y terminó en prisión. ¿Qué llevó a Amanda a vivir esta doble vida?

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