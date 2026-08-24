Como en 'La Huérfana', Mujer de 38 Años se Hizo Pasar por Niña de 12 Años y Terminó en Prisión

Una mujer brasileña de 38 años fue sentenciada a prisión luego de hacerse pasar por una niña de 12 años durante 14 meses para convivir con una pareja que terminó tratándola como a su propia hija, en un caso que se ha comparado con la película de terror La Huérfana (2009).

Amanda Maria Souza de Oliveira conoció a un pastor evangélico en Joinville, en el sur de Brasil, y le contó que era una joven de 18 años llamada "Gabriele" que buscaba trabajo y había escapado de maltratos.

El religioso la contactó con una pareja de la congregación, que se compadeció de su situación y le ofreció asilo temporal.

Con el tiempo, Amanda cambió su versión, dijo que en realidad tenía 12 años y que había huido de abuso sexual, negligencia materna y hasta experimentos médicos forzados. Para justificar su apariencia adulta, argumentó que de niña la habían obligado a tomar suplementos hormonales.

La pareja le creyó por completo. Según reportes, Amanda también aseguró tener autismo y una discapacidad de aprendizaje.

Durante los 14 meses que vivió con la familia, Amanda mantuvo el personaje infantil, habló con voz aguda, usó biberones, chupones y muñecas, dibujó como niña y hasta fingió terrores nocturnos. La pareja, ya completamente entregada al papel de padres, le organizó una fiesta por su supuesto cumpleaños número 12 y le pagó tratamientos para bajar de peso. También planeaba adoptarla formalmente.

El engaño de Amanda se derrumbó cuando un familiar de la pareja buscó en internet y encontró una nota sobre un caso similar protagonizado por Amanda bajo otro nombre en Río de Janeiro. Ese hallazgo llevó a la familia a denunciarla ante las autoridades.

Al ser arrestada, Amanda abandonó de inmediato la voz aguda y habló con su tono normal, también admitió ante las autoridades que llevaba al menos 15 años repitiendo el mismo modus operandi en distintos estados del país.

De acuerdo con registros judiciales, Amanda habría utilizado identidades falsas de menor edad en al menos nueve estados brasileños, incluyendo São Paulo, Río de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, Paraná, Rio Grande do Norte y Mato Grosso do Sul. En cada ocasión adoptaba un nombre distinto y una historia de abuso diferente para ganarse la empatía de sus víctimas.

Entre los casos previos destaca uno de 2017, cuando se hizo pasar por una adolescente llamada "Karolina" y vivió con una trabajadora social en Belo Horizonte, quien más tarde declaró que Amanda insistía en vestir ropa infantil con estampados de niña. También habría fingido ser una menor de 13 años con leucemia terminal durante la pandemia de COVID-19, y llegó a insertarse agujas y alambres bajo la piel para simular heridas de maltrato.

Amanda no negó los hechos ante los tribunales, pero insistió en que su intención no era económica sino emocional. Su defensa argumentó que se trataba de una estrategia de supervivencia de una mujer vulnerable que había vivido en situación de calle y buscaba el cariño que no tuvo en su infancia.

Sin embargo, el juez de Santa Catarina rechazó el argumento de inimputabilidad por presunta enfermedad mental y determinó que Amanda actuó de forma consciente y deliberada para mantener el engaño y obtener alojamiento, comida, dinero y medicamentos. Fue condenada a 18 meses y 10 días de prisión.