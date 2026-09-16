Agreden a Mujer tras ser Señalada por Presunto Robo en Tampico

Una mujer identificada como Carmen fue retenida por comerciantes y ciudadanos en la zona centro de Tampico, luego de ser señalada por presuntamente sustraer un teléfono celular y mercancía de un establecimiento.

Los hechos ocurrieron inicialmente al interior de una tienda de autoservicio ubicada en el primer cuadro de la ciudad, donde la mujer habría sido localizada. Posteriormente, fue llevada al exterior del establecimiento, en el cruce de las calles Francisco I. Madero y Benito Juárez, donde se registró un incidente.

Durante la situación, varias mujeres la agredieron físicamente, además de raparle el cabello y retirarle parte de su vestimenta.

De acuerdo con comerciantes de la zona, la mujer habría sido señalada anteriormente por su presunta participación en otros robos registrados en municipios cercanos, aunque estas acusaciones deberán ser investigadas y acreditadas por las autoridades correspondientes.

Elementos de la Guardia Estatal arribaron al lugar para intervenir y controlar la situación. Posteriormente, la mujer fue trasladada a bordo de una patrulla.

Los agentes señalaron que, para iniciar un procedimiento legal por los presuntos robos, las personas afectadas deberán presentar una denuncia formal ante las autoridades correspondientes.