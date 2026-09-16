Seguridad

Agreden a Mujer tras ser Señalada por Presunto Robo en Tampico

Un incidente registrado en el primer cuadro de la ciudad movilizó a elementos de la Guardia Estatal

Agreden a Mujer tras ser Señalada por Presunto Robo en TampicoAgreden a Mujer tras ser Señalada por Presunto Robo en Tampico. Foto: N+

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En Tampico, una mujer fue retenida y agredida por presunto robo. La Guardia Estatal tuvo que intervenir

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