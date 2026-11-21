La autopista México-Querétaro registra carga vehicular este 21 de noviembre, en al menos dos puntos, de acuerdo con reportes del C5 del Estado de México y Caminos y Puentes Federales (Capufe).

Uno de los congestionamientos se presenta a la altura de la caseta de cobro de Tepotzotlán, con dirección a Querétaro, donde la afectación se extiende aproximadamente 4 kilómetros.

El C5 del Estado de México pidió a los automovilistas anticipar su salida, conducir con precaución y mantener la distancia de seguridad entre vehículos.

Por su parte, Capufe reportó carga vehicular en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro, a la altura del kilómetro 43, debido a la afluencia de automovilistas que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan, en la zona industrial.

Autopista México-Querétaro hoy

12:21 horas. En el Estado de México se registra un cierre parcial a la circulación debido a un accidente ocurrido en el kilómetro 80+100 de la carretera Querétaro-México, con dirección a San Juan del Río, Querétaro. Se recomienda a los automovilistas atender las indicaciones viales y conducir con precaución.

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12:20 horas. Autopista México-Querétaro, km 81, dirección Querétaro. Continúa reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre camión de carga, vagoneta y automóvil. En la zona se registra carga vehicular.

11:16 horas. CIERRE PARCIAL DE CIRCULACIÓN. Autopista México-Querétaro, km 81, dirección Querétaro. Reducción de carriles por atención de choque por alcance múltiple entre camión de carga, vagoneta y automóvil. En la zona se registra carga vehicular.

10:28 horas. Continua labores de mantenimiento a la vía en el km 62+000 al km 70+000, municipio de Chimalhuacán, en dirección Querétaro. Circulación por carril de baja.

10:23 horas. Continua labores de mantenimiento a la vía en el km 82+000 al km 77+000, municipio de Ixtapaluca, en dirección Querétaro. Circulación por carril de baja.

08:27 horas. Se presentacarga vehicular en plaza de cobro T-0 Jorobas, municipio de Huehuetoca, dirección Querétaro. Mantenga su distancia.

¿Qué pasó en la México-Querétaro?

El 20 de noviembre, una serie de accidentes, sumada a obras en la vialidad, provocó intensa carga vehicular durante más de cuatro horas en ambos sentidos de la autopista México-Querétaro.

Capufe alertó desde las 3:00 de la tarde sobre el congestionamiento, que continuaba después de las 8:00 de la noche.

La dependencia atribuyó parte de la afectación a la afluencia de vehículos que toman la salida hacia el poblado de Teoloyucan.