Esta mañana, los tres detenidos durante el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, fueron trasladados a la Ciudad de México en una aeronave de la Fuerza Aérea Mexicana para quedar a disposición de las autoridades ministeriales.

Entre ellos se prevé que se encuentre Fausto Isidro “N”, conocido como “El Chapo Isidro”, quien habría sido llevado a las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO).

De acuerdo con la información difundida, los detenidos llegaron al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) en una aeronave de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), operada por la Fuerza Aérea Mexicana. A su arribo, quedaron bajo custodia de elementos de la Guardia Nacional.

En un comunicado, Defensa confirmó que, tras verificar la identidad de los detenidos, fueron trasladados a la Ciudad de México para quedar a disposición de las autoridades ministeriales correspondientes.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó las detenciones y reconoció la participación de la Secretaría de la Defensa Nacional, las Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y la Guardia Nacional en la operación realizada en Guasave.

A través de un mensaje, el funcionario identificó a “El Chapo Isidro” como jefe de la organización delictiva de los Beltrán Leyva.

En el mismo operativo también fueron detenidos Germán “N”, alias “Serafín”, señalado como segundo al mando de la organización, y José “N”, identificado como presunto operador financiero del grupo.

García Harfuch consideró que estas capturas representan un paso importante para la pacificación de Sinaloa y aseguró que las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad mantienen presencia en el estado para proteger a la población.

Hasta el momento, no se han detallado los procedimientos judiciales que enfrentarán los tres detenidos.