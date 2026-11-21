Una fuga de gasolina registrada en terrenos de cultivo de Melchor Ocampo, Estado de México, provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Bomberos y especialistas de Petróleos Mexicanos (Pemex). Como medida preventiva, algunas familias fueron desalojadas de sus viviendas ante el riesgo por la presencia de combustible. La emergencia ya fue controlada.

Una vecina entrevistada por N+ contó que durante la madrugada comenzaron a percibir un fuerte olor a gasolina, por lo que decidió salir de su casa junto con sus familiares para evitar ponerse en riesgo.

“A las 3 de la mañana nos despertamos por el olor y fue por lo que decidimos irnos, para no arriesgar nada. Nos salimos cinco personas y nos fuimos a la casa de mis hermanos”, relató.

Tras el reporte de la fuga, las autoridades municipales establecieron un perímetro inicial de seguridad de 100 metros alrededor del punto donde se detectó el derrame. La zona podía ampliarse de acuerdo con la evaluación de los especialistas y las condiciones durante los trabajos de atención.

El Gobierno Municipal pidió a los habitantes no acercarse al lugar, respetar el acordonamiento y seguir las indicaciones de los cuerpos de emergencia para evitar incidentes.

También recomendó a quienes permanecieran en sus viviendas mantener puertas y ventanas cerradas. En caso de percibir olor a gasolina dentro de sus casas, debían trasladarse a un sitio seguro y atender las instrucciones de Protección Civil.

Otra de las medidas fue evitar tomar fotografías o videos cerca de la zona afectada, con el propósito de permitir que los equipos especializados realizaran sus labores sin obstáculos.

Las autoridades solicitaron a la población mantener la calma, evitar difundir rumores y consultar únicamente los canales oficiales para conocer cualquier actualización sobre las medidas de seguridad.