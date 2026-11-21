Además de Fausto Isidro “N”, alias “El Chapo Isidro”, identificado como presunto líder de la organización criminal de los Beltrán Leyva y aliado del Cártel del Pacífico, facción de Los Mayos, las autoridades federales detuvieron a otros dos hombres que presuntamente formarían parte de esta estructura delictiva en Sinaloa.

Se trata de Germán 'N', alias 'Serafín', y José 'N', quienes presuntamente desempeñaban funciones clave dentro del grupo criminal.

De acuerdo con la información dada a conocer por el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, Germán 'N', alias 'Serafín', es señalado como el segundo al mando de la organización.

Por su parte, José 'N' presuntamente se encargaba de las operaciones financieras del grupo delictivo.

Ambos fueron detenidos durante el operativo realizado en Guasave, Sinaloa, en el que participaron elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano y Guardia Nacional.

Operativo contra "El Chapo Isidro" en Sinaloa

García Harfuch señaló que la captura de Fausto Isidro 'N' representa un paso importante para pacificar Sinaloa. Asimismo, reconoció el trabajo, valor y profesionalismo de las corporaciones federales que participaron en el despliegue.

El secretario indicó que las instituciones del Gabinete de Seguridad mantienen presencia en la entidad para proteger a la población.

“Las instituciones del Gabinete de Seguridad seguimos desplegadas en el estado para proteger a la población”, indicó García Harfuch.