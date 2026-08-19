Hoy Inicia Registro de Mi Derecho, Mi Lugar Extemporáneo para Prepas Disponibles

El registro de Mi Derecho, Mi Lugar extemporáneo inicia hoy 19 de agosto 2026 para las preparatorias con lugares disponibles y acá te decimos las fechas y cómo hacer la inscripción para que asegures tu lugar en una de las escuelas de Ecoems.

Este martes se dieron a conocer los resultados del Espacio de Coordinación de la Educación Media Superior (Ecoems) 2026, con lo cual los aspirantes descubrieron en qué prepa se quedaron, ya sea por acceso directo o por el examen UNAM-IPN, mientras que otros recibieron la mala noticia de que no fueron asignados a ninguna de sus opciones.

Sin embargo, estos últimos no tienen nada de qué preocuparse, ya que este día comenzó el registro extemporáneo para que puedan elegir una escuela preparatoria con lugares disponibles sin tener que hacer examen.

En la Gaceta Electrónica de Resultados 2026 se publicaron los planteles que cuentan con cupo para que los aspirantes que no hicieron el registro o que no quedaron en ninguna de sus opciones por examen no se queden sin estudiar. Estas son las instituciones posibles:

Colegio de Bachilleres.

Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Dirección General del Bachillerato.

Dirección General de Educación Tecnológica Agropecuaria y Ciencias Del Mar.

Centro De Bachillerato Tecnológico Agropecuario (CBTA).

Centro Multimodal de Estudios Científicos y Tecnológicos del Mar y Aguas Continentales (CMM).

Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI).

Centro De Bachillerato Tecnológico Industrial y de Servicios (CBTIS).

Centro De Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS).

Instituto de Educación Media Superior (IEMS)

Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación del Estado de México.

Para consultar todas las preparatorias con lugares disponibles, debes ingresar a la Gaceta Electrónica y dirigirte a la página 1158. Ahí podrás decidir cuál es la que más te conviene para continuar tus estudios.

El registro de Mi Derecho, Mi Lugar extemporáneo se realiza por internet del 19 al 26 de agosto 2026, en este sitio web: https://www.miderechomilugar.gob.mx/, en el apartado de "Atención de aspirantes extemporáneos".

Ahí, se debe iniciar sesión con la Llave MX del aspirante, no del padre ni la madre. Si no tienes esta cuenta, primero deberás crearla para continuar con el proceso. Después se debe hacer lo siguiente:

Validar sus datos personales (CURP, domicilio, número telefónico y correo electrónico). Contestar la encuesta de datos generales. Elegir las escuelas con lugares disponibles sin examen. Descargar comprobante de preinscripción que se genere al concluir trámite. Atender las instrucciones del comprobante de preinscripción, sobre los requisitos y el procedimiento para realizar inscripción en el plantel seleccionado.

PPP