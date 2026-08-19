Educación

Hoy Inicia Registro de Mi Derecho, Mi Lugar Extemporáneo para Prepas Disponibles

Si no te quedaste en la UNAM o IPN, checa cómo hacer el registro extemporáneo de Ecoems para las preparatorias con lugares disponibles

Checa cómo hacer el registro Mi Derecho, Mi Lugar Extemporáneo 2026El registro extemporáneo es para aspirantes que no se quedaron o que no hicieron inscripción. Foto: Cuartoscuro
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