Seguridad

Así Fue Balacera en Naucalpan Hoy: Matan a Hombre Dentro de Auto en San Francisco Chimalpa

El homicidio ocurrió en una vía principal de ingreso hacia las diversas comunidades en Naucalpan y el descenso hacia la autopista Champa-Lechería

Policías resguardan zona donde un hombre fue asesinado en NaucalpanPolicías resguardan zona donde un hombre fue asesinado en Naucalpan. Foto: N+

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Violencia en Naucalpan: un hombre fue abatido en su vehículo en una vía principal de San Francisco Chimalpa. Los agresores huyeron. Conoce los detalles de este trágico suceso.

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