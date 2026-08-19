Así Fue Balacera en Naucalpan Hoy: Matan a Hombre Dentro de Auto en San Francisco Chimalpa

Este miércoles, 19 de agosto de 2026, un hombre fue asesinado dentro de un vehículo en la Naucalpan, Estado de México (Edomex).

Según los primeros reportes, la víctima fue identificada como Francisco Pérez Román, comisario ejidal de San Francisco Chimalpa.

Los hechos ocurrieron a un costado de un local comercial dedicado a la venta de comida. La víctima fue atacada a balazos dentro de un vehículo, a la altura del kilómetro 13 en la colonia San Francisco Chimalpa de dicho municipio mexiquense.

Se trata de una vía principal de ingreso hacia las diversas comunidades como El Hielo y en el descenso hacia la zona de la autopista y carretera Champa-Lechería, en donde ya hay afectación vial derivada de la movilización de equipos de emergencia.

El lugar se encuentra ya acordonado, autoridades tratan de preservar la escena donde se registró el homicidio. Los agresores escaparon.

Se espera la llegada de servicios periciales que serán los encargados para el levantamiento del cuerpo y trasladarlo al anfiteatro correspondiente.

Con información de N+

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