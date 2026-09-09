Estados Unidos Registra el Verano Más Caluroso en 130 Años

En la novela Todos los fines del mundo (Literatura Random House), Andrea Chapela aborda un mundo trastocado por el cambio climático. Al menos en España, el inmobiliario urbano se ha adaptado al calor abrasador y las alertas meteorológicas exigen a los ciudadanos guarecerse durante los picos de temperatura.

Para los habitantes de aquel mundo, el cambio climático dejó de ser una amenaza lejana. En cambio, se convirtió en una normalidad que llamaríamos escalofriante si no fuera porque es, más bien, en extremo acalorada.

No obstante, el mundo que propone la autora mexicana cada vez se parece más al que vivimos. La Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) dio a conocer que Estados Unidos experimentó este año su verano más caluroso desde que existen registros. Desde hace 132 años, los meteorólogos de aquel país han llevado el registro minucioso de las temperaturas y nunca habían visto un verano como el del 2026.

El verano meteorológico, que para la NOAA va de junio a agosto, alcanzó una temperatura promedio de 23,6 grados centígrados, lo que supera los registros previos de 1936 y 2021 en 0.2 grados. Cabe señalar que los datos difundidos por la agencia meteorológica excluyen a Hawái y Alaska.

El informe deja claro que estas temperaturas récord son obra del calentamiento global antropogénico. Según los datos de la NOAA, cuatro de los veranos más calurosos registrados ocurrieron en el último lustro. Es decir, ninguna década ha sido tan calurosa como los años veinte del siglo XXI.

Un mes antes, la NOAA había anunciado anteriormente que julio de 2026 fue el mes más caluroso jamás registrado en Estados Unidos. Al respecto, Andrew Dessler, científico del clima en la Universidad de Texas A&M, declaró a AFP:

“Ya es hora de dejar de actuar sorprendidos de que nuestro planeta en calentamiento sigue calentándose”.

El especialista añadió: “Esto está ocurriendo exactamente como lo pronosticaron los científicos hace literalmente décadas. La pregunta interesante no es si seguiremos batiendo récords de calor (lo seguiremos haciendo), sino si vamos a hacer algo al respecto o simplemente nos quedaremos ahí parados mientras el tren del clima nos pasa por encima”.

Con información de AFP