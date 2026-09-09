Cambio climático

Estados Unidos Registra el Verano Más Caluroso en 130 Años

Desde que existen registros de las temperaturas en Estados Unidos, los meteorólogos nunca habían registrado una época tan calurosa

Calor en Metro de Nueva YorkEUA registra verano con el mayor calor en 130 años. Foto: Reuters

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