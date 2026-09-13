Balaceras

Balacera en Tlalnepantla Deja a un Hombre Muerto Afuera de su Casa

Al sitio llegaron paramédicos del Fénix, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales

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