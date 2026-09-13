Balacera en Tlalnepantla Deja a un Hombre Muerto Afuera de su Casa

Una balacera registrada en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlalnepantla, Estado de México, dejó a un hombre muerto al exterior de un domicilio, lo que generó una movilización de cuerpos de emergencia y elementos de seguridad.

Los hechos ocurrieron este 13 de septiembre, cuando vecinos de la zona escucharon al menos tres detonaciones de arma de fuego. Poco después, observaron a un hombre herido afuera de una vivienda y solicitaron apoyo de los servicios de emergencia.

Un hombre murió luego de ser atacado a balazos en la colonia Lázaro Cárdenas, en el municipio de Tlalnepantla, en el Estado de México.



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Al sitio llegaron paramédicos del Fénix, quienes revisaron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales. La zona fue acordonada por elementos policiacos para preservar posibles indicios.

La agresión provocó también la presencia de elementos de la Guardia Nacional, quienes apoyaron en las labores de seguridad en el lugar.

Más tarde arribaron peritos y personal especializado para realizar el levantamiento del cuerpo y comenzar con las investigaciones correspondientes. Hasta el momento no se ha informado sobre personas detenidas por este ataque.

Las autoridades deberán determinar cómo ocurrió la agresión y establecer el móvil del ataque, mientras continúan las diligencias para identificar al responsable o responsables.