Entretenimiento

Él es Ricky Muñoz, El Fundador y Vocalista de Grupo Intocable

La agrupación se presentará este 15 de septiembre de 2026 en el Zócalo de la Ciudad de México, como parte de la celebración de Independencia

Ricky MuñozRicky Muñoz es uno de los fundadores del grupo Intocable. Foto: Cuartoscuro
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