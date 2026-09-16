Él es Ricky Muñoz, El Fundador y Vocalista de Grupo Intocable

Intocable protagonizará las celebraciones del 216 aniversario del inicio de la lucha de Independencia en la Ciudad de México. El grupo fue fundado y es liderado por Ricky Muñoz. Su origen es como el de millones de familias de origen mexicano que encuentran en la música una de sus anclas para recordar sus raíces.

Este 15 de febrero de 2026, la banda se presentará en la plaza pública más famosa del país, como antesala de la ceremonia del Grito de Independencia, encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum. Se espera la presencia de más de 250 mil personas, como se contabilizó en 2025 (280 mil).

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Pero el nacimiento del proyecto se remonta a más de 30 años. La banda fue fundada en Zapata, Texas, en agosto de 1994. Se definieron por la incorporación del acordeón, las letras de desamor, pero el sello de su música es sin duda la voz de Ricky Muñoz.

Ricardo Javier Muñoz nació el 15 de septiembre de 1975. Ha mencionado que su abuelo le regaló su primer acordeón a los 12 años.

Han ganado tres premios Latin Grammy y dos Grammy, pero ha reconocido que uno de los mayores triunfos de su carrera -como agrupación- es seguir en este camino juntos.

"El logro más grande de estos 30 años es permanecer juntos como compañeros", dijo al productor Javier Paniagua.

Muñoz no solo ha marcado huella en la música, sino que también ha hecho trabajo humanitario en favor de la comunidad latina en Estados Unidos. Entre sus iniciativas, destaca su colaboración con el Departamento de Policía de San Antonio, KXTN y Univision en apoyo a "Blue Santa", un programa para recolectar juguetes para niños durante la Navidad.

En 2005, grabó la canción "Mojado" con Ricardo Arjona para visibilizar los peligros que enfrentan los migrantes al cruzar la frontera. Fue embajador de Voto Latino en 2008 y 2016 para instar a los ciudadanos hispanohablantes a ejercer su derecho al voto.

En el aspecto personal es muy reservado, se sabe que está casado y tiene dos hijos, quienes lo influyen en decisiones relacionadas con redes sociales.