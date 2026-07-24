Sociedad

¿Qué Hacer en Tula? Guía para Visitar el Pueblo Mágico de Tamaulipas

Tula tiene calles empedradas, gastronomía típica y una gran historia que lo convirtió en Pueblo Mágico. Te contamos qué hacer y cómo llegar desde el norte y el sur del estado.

¿Qué Hacer en Tula? Guía para Visitar el Pueblo Mágico de Tamaulipas¿Qué Hacer en Tula? Guía para Visitar el Pueblo Mágico de Tamaulipas. Foto: México Desconocido

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Descubre Tula, el Pueblo Mágico de Tamaulipas con historia y gastronomía únicas. Desde sus calles empedradas hasta las enchiladas tultecas, ¡un destino que no puedes perderte!

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