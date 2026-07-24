¿Qué Hacer en Tula? Guía para Visitar el Pueblo Mágico de Tamaulipas

Tamaulipas tiene dos Pueblos Mágicos, pero hay uno que destaca por su historia, gastronomía y paisajes serranos: Tula. Fundado en 1617, es considerado uno de los asentamientos españoles más antiguos del noreste de México y desde 2011 forma parte del programa Pueblos Mágicos.

Ubicado al suroeste del estado, Tula ofrece una experiencia muy distinta a la que se vive en las ciudades del norte o del sur de Tamaulipas. Sus calles empedradas, edificios históricos y la tranquilidad de su entorno lo convierten en un destino ideal para una escapada de fin de semana.

Además, es la cuna de la cuera tamaulipeca, la prenda típica del estado, y de las famosas enchiladas tultecas, uno de los platillos más representativos de la gastronomía tamaulipeca.

¿Qué puedes hacer en Tula?

Entre los principales atractivos del Pueblo Mágico se encuentran:

La parroquia de San Antonio de Padua.

Capilla del Rosario.

La Casa Minerva.

Iglesia de San Antonio de Padua

El Cerro de la Cruz, desde donde se puede apreciar una vista panorámica del municipio.

Probar las tradicionales enchiladas tultecas.

Conocer la elaboración de la cuera tamaulipeca.

Su ubicación, entre zonas boscosas y semidesérticas de la Sierra Madre Oriental, también lo convierte en un punto atractivo para quienes disfrutan del turismo de naturaleza y la fotografía.

¿Cómo llegar a Tula desde el norte de Tamaulipas?

Para quienes viajan desde Matamoros, Reynosa o San Fernando, la ruta más sencilla es tomar la Carretera Federal 101 con dirección a Ciudad Victoria y continuar hacia Jaumave y Tula.

Los tiempos aproximados de traslado son:

Matamoros : entre 5 y 6 horas.

Reynosa : alrededor de 5 horas.

Ciudad Victoria : aproximadamente 1 hora con 50 minutos.

Nuevo Laredo: cerca de 7 horas.

La Carretera Federal 101 atraviesa prácticamente todo Tamaulipas, conectando la frontera con el altiplano tamaulipeco, por lo que el trayecto también permite disfrutar de algunos de los paisajes más característicos del estado.

¿Cómo llegar a Tula desde Tampico?

Si viajas desde la zona sur del estado, el recorrido puede hacerse en aproximadamente tres horas y media.

La ruta más utilizada es tomar la carretera con dirección a Ciudad Victoria y posteriormente incorporarse a la Carretera Federal 101 rumbo a Jaumave y Tula. Durante el trayecto es posible observar el cambio de paisaje característico de Tamaulipas, pasando de la planicie costera del Golfo de México a las montañas del altiplano tamaulipeco.

Un destino para conocer el otro rostro de Tamaulipas

Mientras destinos como Playa Miramar, la Laguna del Carpintero o playa Bagdad suelen concentrar gran parte del turismo local, Tula ofrece una alternativa diferente: historia, gastronomía y naturaleza en un mismo lugar.

Si nunca has visitado el Pueblo Mágico tamaulipeco, un viaje por la carretera 101 puede ser suficiente para descubrir una de las joyas mejor guardadas del estado.