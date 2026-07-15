Explosión de Varias Pipas de Combustible Generan Incendio en Pedro Escobedo, Querétaro

Un voraz incendio se registró tras la explosión de varias pipas de combustible que se encontraban resguardadas en el interior de una pensión de grúas, lo que provocó una intensa movilización de los cuerpos de emergencia y seguridad en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.

El siniestro tuvo lugar sobre la carretera a Juchitlán, justamente en su intersección con la carretera estatal 431. La enorme columna de humo visible desde varios puntos de la región alertó a los habitantes y movilizó de inmediato a los elementos de Protección Civil y Bomberos.

Las corporaciones de rescate realizaron intensos labores de sofocación y enfriamiento de los restos para evitar que las llamas se propaguen o reaviven. Afortunadamente, y a pesar de la magnitud del incidente, el reporte preliminar de las autoridades indica que no se registran personas lesionadas.

De manera extraoficial y a falta de una corroboración final por parte de los peritos correspondientes, se presume que el fuego afectó a por lo menos cuatro cisternas que se encontraban cargadas con gasolina.

Autoridades investigan el origen del incendio en Pedro Escobedo, Querétaro

Las autoridades tuvieron la zona resguardada mientras concluían los trabajos de auxilio y las investigaciones para determinar las causas que originaron este percance.

En el lugar acudió la Coordinación Estatal de Protección Civil, bomberos, personal físico de Pemex, y la zona se encuentra resguardado por la Policía Municipal de Pedro Escobedo y la Policía Estatal.