Explosión de Varias Pipas de Combustible Generan Incendio en Pedro Escobedo, Querétaro

Un voraz incendio se registró tras la explosión de varias pipas de combustible que se encontraban resguardadas en el interior de una pensión de grúas en Pedro Escobedo, Querétaro.

Explosión de Varias Pipas de Combustible Generan Incendio en Pedro Escobedo, QuerétaroFoto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Intensa movilización en Pedro Escobedo por explosión de pipas de combustible. Las autoridades investigan las causas.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+