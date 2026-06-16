¿Se Suspende Registro de INAPAM en Junio 2026? Lanzan Aviso por Fallas en Trámite de Credencial

Si has intentado sacar tu tarjeta de INAPAM en los últimos días, pero no has podido, te explicamos a qué se debe.

Qué pasó con el registro de INAPAMEl registro de INAPAM no tiene costo. Foto: Cuartosuro

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