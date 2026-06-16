¿Se Suspende Registro de INAPAM en Junio 2026? Lanzan Aviso por Fallas en Trámite de Credencial

Uno de los trámites más solicitados en todo el país es el de la credencial del INAPAM, pues no solo se trata de una identificación oficial para las personas adultas mayores, sino que también representa una tarjeta con la que puedes acceder a descuentos y beneficios; sin embargo, puede que en los últimos días te hayas topado con problemas para realizar la inscripción. ¿A qué se debe? ¿Se suspendió el registro de INAPAM en junio 2026?

Estas dudas surgen en el contexto de la celebración del Día del Padre 2026, fecha en la que los tarjetahabientes podrán aprovechar descuentos en tiendas y restaurantes, pero también a unos meses de que caiga el pago del aguinaldo a adultos mayores.

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Y es que, como debes saber, la credencial del Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (INAPAM) es un documento esencial para las personas de 60 años y más en México, pues con ella pueden acceder a:

Descuentos en servicios médicos y medicamentos.

Tarifas reducidas en transporte público.

Entrada con descuento o gratuita a museos y centros culturales.

Precios especiales en actividades recreativas y turísticas.

¿Se suspende el registro de INAPAM?

De acuerdo con el INAPAM, el trámite de la credencial es presencial, gratuito y permanente. Además, se asegura que el documento es entregado el mismo día de la solicitud.

Sin embargo, a través de diversas delegaciones del Bienestar se ha dado a conocer que, debido a una actualización en el sistema, el proceso de credencialización del INAPAM continúa presentando fallas e intermitencias a nivel nacional, lo que impide brindar el servicio con normalidad.

"Estamos dando seguimiento constante a la situación y, en cuanto el sistema se restablezca y opere correctamente, lo comunicaremos de manera inmediata por este medio", se informó en un comunicado difundido en redes sociales el pasado 14 de junio 2026.

Estas fallas se han reportado desde los últimos días de mayo y a lo largo de todo junio 2026.

N+ pudo constatar en una visita a los módulos, que se encuentra deshabilitado el servicio y que las personas que brindan la atención no pueden dar claridad a los solicitantes de cuándo se reanudará la credencialización.

¿Es necesaria la renovación de la credencial del INAPAM?

Otra de las dudas que ha crecido en los últimos días es si habrá una cancelación masiva de credenciales de adultos mayores debido a que se ha difundido información en ese sentido a través de redes sociales y algunos medios de comunicación, pero el INAPAM ha aclarado que no se llevará a cabo dicho proceso y, por el contrario, todas las credenciales del instituto están vigentes, sin importar cuándo se hayan tramitado.

Lo que sigue activo, señaló la Secretaría del Bienestar, es la renovación en julio bajo condiciones particulares y para quienes la soliciten, así como la reposición.

Sin embargo, cabe reiterar que las tarjetas de INAPAM no tienen fecha de vencimiento. El marco normativo vigente estipula que el documento mantiene una validez permanente, por lo que todos los diseños emitidos en años anteriores, incluyendo los formatos de administraciones pasadas en colores rosa, azul o blanco, siguen siendo plenamente válidos en los establecimientos.