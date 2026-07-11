Sube el Nivel del Río Hondo por Fuertes Lluvias en Naucalpan; Corriente Arrastra a Una Persona

El nivel del río Hondo ha incrementado por las fuertes lluvias en Naucalpan, Edomex; estas colonias podrían inundarse

La crecida del Río Hondo. Foto: N+La crecida del Río Hondo. Foto: N+
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