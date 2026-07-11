Sube el Nivel del Río Hondo por Fuertes Lluvias en Naucalpan; Corriente Arrastra a Una Persona

El río Hondo ha incrementado su nivel debido a las fuertes lluvias de los últimos días, por lo que las autoridades de Naucalpan ya activaron un protocolo para supervisar el caudal y atender cualquier posible emergencia; estas son todas las colonias que están en riesgo.

De acuerdo con el Gobierno de Naucalpan y el Organismo Público Descentralizado para la Prestación de los Servicios de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento (OAPAS), el Protocolo Metropolitano de Atención por Temporada de Lluvias, se activó el miércoles 8 de julio minutos después de las 18:30 horas.

Se trata de un mecanismo conjunto coordinado entre diversos organismos para desplegar de inmediato cuadrillas operativas, maquinaria y equipos de monitoreo en las áreas vulnerables para mitigar la acumulación de agua.

“Una cantidad extraordinaria de agua proveniente de la parte alta de la cuenca generó una sobrecarga en el cárcamo ubicado en la Avenida 16 de Septiembre (infraestructura que pertenece a la CDMX)”, indicaron.

Lo anterior, causó un incremento temporal en los niveles del Río Hondo en esa área, el cual permanece bajo monitoreo permanente.

¿Dónde afectaría un desbordamiento del río Hondo en Naucalpan?

El Río Hondo forma parte de la Región Hidrológica n.º 26 (Pánuco) dentro de la Cuenca del Río Moctezuma. Este es uno de los cuerpos de agua más importantes y extensos que atraviesan el municipio de Naucalpan, ya que recolecta los flujos provenientes de al menos 11 ríos menores del Valle de México.

Sin embargo, a lo largo de los años ha presentado diversos problemas, principalmente por la contaminación y el azolve, es decir, descargas residuales ilegales y lodo.

Además, en los alrededores, el crecimiento urbano también se ha convertido en un problema, ya que una parte de esos asentamientos son irregulares, se encuentran en laderas y las viviendas han sido construidas en los márgenes del río Hondo.

En otras ocasiones, el río Hondo ha provocado severas afectaciones en Naucalpan, ya que la presión del agua en conjunto con los tapones masivos de basura derivan en desbordamientos. Por lo tanto, se registra la destrucción de vialidades, colapso de muros de contención y la pérdida del patrimonio de cientos de familias.

Por esta razón y ante el incremento del nivel del río Hondo, las autoridades de Naucalpan piden a los habitantes mantenerse alertas, especialmente en estas comunidades:

Río Hondo (Puentes: Pastores, 16 de Septiembre y La Cima)

Jardines de la Florida

La Naranja

Puente Chaparro

Parque Naucalli

Lomas Verdes

Santa Cruz Acatlán

Los Remedios

Hacienda de Echegaray

Colonia Independencia

San Mateo Nopala

Finalmente, se hizo un llamado a la población a mantenerse informada y seguir las instrucciones de Protección Civil, así como evitar tirar basura en las calles, alcantarillas y cauces.

“Los desechos sólidos taponan la infraestructura pluvial e incrementan severamente el riesgo de inundaciones”, puntualizaron.

Hallaron el cuerpo de un hombre en la presa Los Cuartos, en el municipio de Naucalpan, Estado de México. Servicios de emergencia desplegaron un operativo en la zona.



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Corriente arrastra a persona

La crecida del río arrastró a una persona, la cual era buscada por los servicios de emergencia en la zona.

De acuerdo con reportes preliminares, la persona habría sido arrastrada por la corriente en diferentes puntos del Río Hondo, que este viernes aumentó su caudal derivado de las fuertes lluvias.

Más tarde, se informó que la persona arrastradas por la corriente del río fue localizada sin vida.

EPP