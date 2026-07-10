Hay Alerta Naranja por Lluvias Fuertes Hoy en CDMX: Tlalpan la Alcaldía Más Afectada

La tarde de este lunes se observaban lluvias fuertes con posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azapotzalco y Miguel Hidalgo

Afectaciones por lluvias en la alcaldía Tlalpan. Foto: N+Afectaciones por lluvias en la alcaldía Tlalpan. Foto: N+
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