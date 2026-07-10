Hay Alerta Naranja por Lluvias Fuertes Hoy en CDMX: Tlalpan la Alcaldía Más Afectada

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) de la Ciudad de México activó la tarde de este viernes 10 de julio de 2026 las alertas Naranja y Amarilla por intensificación de lluvias fuertes en casi toda la capital.

En estos momentos, la zona más afectada es el sur de la CDMX en la alcaldía Tlalpan en puntos como:

Colonia Santa Úrsula Xitla

Colonia Miguel Hidalgo,

Colonia Textitlán

Insurgentes Sur, a la altura de la estación La Joya del Metrobús

Calle Melchor Pérez de Soto, colonia Ampliación Miguel Hidalgo Tercera Sección

Estas lluvias podrían ir acompañadas de caída de granizo durante la tarde y noche de hoy. "Atiende las recomendaciones y mantente informado", llamó a la población la SGIRPC.

Debido a las fuertes lluvias de las últimas semanas, el cauce del vaso regulador "El Cristo" incrementó su nivel; vecinos se muestran preocupados por un posible desborde.



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¿En dónde hay Alerta Amarilla y Naranja por lluvias fuertes hoy?

Con corte a las 18:00 horas, la Alerta Amarilla se mantenía activa en las siguientes demarcaciones para el periodo comprendido entre las 18:00 y 20:00 horas de este lunes:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Cuauhtémoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Magdalena Contreras

Miguel Hidalgo

En tanto, la Alerta Naranja por lluvias de hasta 49 milímetros se mantenía activa en:

Tlalpan

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 10/07/2026 en la demarcación: @TlalpanAl.



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Recomendaciones para la población ante alerta por lluvias

Ante la intensificación de lluvias fuertes, la autoridad capitalina emitió las siguientes recomendaciones:

Retirar la basura de las coladeras del interior y exterior de los domicilios. Cerrar puertas y ventanas. No cruzar calles o avenidas con corrientes de agua. Si se opta por salir de casa, usar paraguas o impermeable.

Debido a las lluvias de este viernes 10 de julio, se reportan inundaciones en el bajopuente Picacho Ajusco, en la alcaldía Coyoacán. Autoridades realizan labores para despejar la vialidad y evitar que los vehículos queden varados.



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Comienza a llover en CDMX

La tarde de este lunes se observaban lluvias fuertes con posible caída de granizo en las alcaldías Álvaro Obregón, Azapotzalco y Miguel Hidalgo, así como chubascos ocasionales cubriendo zonas de la Benito Juárez, Coyoacán, Cuajimalpa, Cuauhtémoc, Gustavo A. Madero y Tlalpan.

Despliegan equipos de emergencias por inundaciones en Tlalpan

Derivado de la Alerta Naranja por lluvias, la alcaldesa de Tlalpan, Gabriela Osorio, activó el Operativo Chubascos 24/7.

El equipo de la Alcaldía permanece desplegado en distintos puntos de Tlalpan para atender cualquier emergencia y brindar apoyo a las familias que lo necesiten.

"Seguimos en territorio, atentos y trabajando para ti", informó el gobierno local ante las inundaciones provocadas por las fuertes precipitaciones de este viernes.

AMP