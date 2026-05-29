Calendario UNAM 2026-2027: Dan Fechas Clave para Nuevo Ciclo Escolar CCH y Licenciatura

Ya se dieron a conocer las fechas de inicio y fin de cursos para alumnos del CCH y Licenciatura de la UNAM para el próximo ciclo escolar, conoce aquí los días exactos

Alumnos afuera de plantel CCH. Conoce las fechas clave del calendario del CCH y la UNAM en 2027¿Aplicaste al examen de la UNAM? Si estás esperando ingresar a cursar la Educación Media Superior en el CCH o la licenciatura en la UNAM, estas son las fechas clave. Foto: Cuartoscuro.
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