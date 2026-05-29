Calendario UNAM 2026-2027: Dan Fechas Clave para Nuevo Ciclo Escolar CCH y Licenciatura

Si aplicaste para estudiar la educación media superior o alguna licenciatura en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), debes saber que ya se dieron a conocer las fechas clave del ciclo escolar 2026-2027. Por lo que en N+ te adelantamos lo que se sabe sobre el inicio y fin de clases del CCH y planteles de Licenciatura.

Si bien en el caso de aspirantes a Licenciatura continúa vigente el periodo de aplicación de examen para ingresar a este ciclo escolar, en una nota previa te adelantamos qué sí y que no puedes presentar al momento del examen. Mientras que para estudiantes que desean presentar examen a la Media Superior en la UNAM, compartimos las nuevas fechas de apertura de inscripción a la convocatoria ECOEMS 2026.

Ten en cuenta que la aplicación de Examen ECOEMS a la UNAM es a través de la convocatoria "Mi Derecho Mi lugar 2026", que busca lugares para estudiantes de educación media superior en planteles de Ciudad de México y el Estado de México.

Calendario CCH 2026-2027: Fechas Clave para Estudiantes

A través de la Gaceta CCH de la UNAM se dio a conocer el Calendario Escolar para el ciclo escolar 2026-2027, aprobado por el Consejo Técnico del Colegio el pasado 28 de abril.

De acuerdo con este calendario, cada uno de los semestres 2026-1 y 2027-II contará con 16 semanas de actividades. De modo que las fechas relevantes para estudiantes quedan de la siguiente manera:

Inicio de Clases Semestre 2027-1 - Primer Semestre

Alumnos de 1°, 3° y 5° semestre: 31 de agosto 2026

Fin del semestre: 8 de enero de 2027

Exámenes primera y segunda vuelta: del 11 al 22 de enero de 2027.

Periodo intersemestral del 18 al 22 de enero de 2027.

Inicio de Clases Semestre 2027-1 - Segundo Semestre

Inicio de Clases para alumnos de 2°, 4° y 6° semestre: 25 de enero de 2027.

Fin de actividades escolares: el 21 de mayo 2027

Exámenes, Primera y Segunda Vuelta: 24 al 28 de mayo y del 31 de mayo al 4 de junio 2026.

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Calendario UNAM 2026-2027: Fechas clave para Licenciatura

Ahora bien, para aquellos estudiantes que han concursado por un lugar en la licenciatura de su preferencia, la UNAM informó las fechas a tener en cuenta:

Inscripción a los planteles 3 al 7 de agosto 2026 (según la programación de cada plantel)

Inicio de clases ciclo escolar 2026-2027-1: 10 de agosto de 2026

De acuerdo con el Calendario Escolar del Plan Semestral 2027 publicado por la cuenta de redes sociales de la UNAM, las fechas de ingreso de licenciatura quedaron de la siguiente manera por cada uno de los semestres:

Inicio de clase Primer Semestre 10 de agosto 2026

Fin de Clases 2026 Primer Semestre: 27 Noviembre 2026

Inicio de clase Segundo Semestre: 2 Febrero 2027

Fin de Clases 2026 Segundo Semestre: 28 de Mayo 2027

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