Así Vendían Opioides Sintéticos al Cártel de Sinaloa: EUA Sanciona a Empresas

Este jueves, 23 de abril de 2026, la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos de América (EUA) sancionó a varias personas y empresas que suministraban precursores para fabricar fentanilo, un potente opioide sintético, al Cártel de Sinaloa.

Las sanciones económicas son contra 23 individuos y entidades vinculadas a una red con operación en México, Guatemala y la India.

"EE.UU. está implementando sanciones económicas selectivas para desarticular una sofisticada red criminal transnacional que alimenta la crisis ilícita del fentanilo en el país. Esta red abarca la India, Guatemala y México, y suministra precursores químicos al Cártel de Sinaloa", detalló el Departamento de Estado en un comunicado.

Según informó el Departamento del Tesoro, la red sancionada incluye a los proveedores e intermediarios que "permiten que los cárteles mexicanos sinteticen drogas ilícitas a partir de precursores químicos importados principalmente de Asia".

"El presidente (Donald) Trump ha sido claro al afirmar que no se permitirá que los carteles terroristas siembren el caos en nuestras fronteras y en nuestras comunidades", declaró el secretario del Tesoro, Scott Bessent, quien añadió que su departamento "continuará apuntando a cada etapa de la cadena de suministro de opioides para mantener a Estados Unidos seguro".

Estas sanciones siguen a las impuestas el pasado lunes para restringir la entrada al país a 75 familiares, allegados y socios de personas relacionadas al Cártel de Sinaloa, designado por la Administración de Donald Trump como una organización terrorista.

Noticia relacionada: FBI Acusa a 6 Ciudadanos Chinos y Dos Empresas por Tráfico de Precursores de Fentanilo

Así vendían opioides al Cártel de Sinaloa

El Departamento del Tesoro explicó que los cárteles mexicanos dependen de empresas químicas de todo el mundo para obtener los precursores y otros productos químicos esenciales necesarios para producir opioides sintéticos. Estos proveedores químicos se ubican principalmente en Asia, donde comercializan y venden precursores de fentanilo, como la 4-piperidona, la N-Boc-4-piperidona y otros derivados relacionados, a intermediarios por kilogramo.

Según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, un kilogramo del precursor N-Boc-4-piperidona produce alrededor de 1,83 kilogramos de fentanilo, un volumen con el potencial de producir aproximadamente 900,000 dosis letales.

En ese sentido, indicó que Satishkumar Hareshbhai Sutaria (Sutaria), un proveedor de productos químicos farmacéuticos con sede en India que comerciaba con precursores de fentanilo para su uso en la producción ilícita de fentanilo. Junto con el vendedor Yuktakumari Ashishkumar Modi (Modi), Sutaria facilitaba la venta y el envío de estos precursores a México y Guatemala, incluyendo N-Boc-4-Piperidona, y los etiquetaba erróneamente como "productos químicos seguros".

Sutaria y Modi utilizaron SR Chemicals and Pharmaceuticals (SR Chemicals) y Agrat Chemicals and Pharmaceuticals (Agrat Chemicals), ambas empresas de productos químicos farmacéuticos con sede en India, para llevar a cabo estas transacciones. Sutaria y Modi fueron arrestados en marzo de 2025 por las autoridades indias por esta actividad

Las autoridades estadounidenses consideran que estas sustancias, entre ellas el fentanilo y la metanfetamina, llegan a las calles de las ciudades estadounidenses y causan "decenas de miles de muertes" cada año.

"Al atacar toda la cadena de suministro la Administración Trump está desarticulando redes que amenazan la seguridad de Estados Unidos", concluye el Departamento de Estado.

UIF va contra implicados en red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), en coordinación con autoridades de Estados Unidos, informó que reforzó acciones contra la red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.

La UIF identificó a 23 sujetos que presuntamente utilizan estructuras empresariales en los sectores logístico, comercial y de transporte, y facilitan la adquisición, traslado y comercialización de insumos químicos.

Detectaron posibles esquemas de simulación de operaciones y defraudación fiscal, también se identificaron alertas emitidas por instituciones financieras relacionadas con actividades atípicas en el manejo de recursos y en operaciones de comercio internacional.

La UIF presentó las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la probable comisión de operaciones con recursos de procedencia ilícita e incorporó a diversos sujetos en la lista de personas bloqueadas, con el fin de impedirles el uso del sistema financiero mexicano.

📢 #Comunicado Hacienda



La Secretaría de Hacienda, a través de la UIF, en coordinación con autoridades de EU, refuerza acciones contra una red vinculada con la distribución de precursores químicos y drogas sintéticas.



La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del… pic.twitter.com/oh83rgXEpQ — Hacienda (@Hacienda_Mexico) April 23, 2026

Historias recomendadas:

Con información de N+ y EFE.

Rar