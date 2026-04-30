Sheinbaum Habló con Rubén Rocha Moya: Presidenta Revela Qué le Dijo ante Acusación de EUA

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, confirmó que ayer habló con el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, luego de darse a conocer la acusación en su contra por parte de la Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York.

“Le manifesté lo que manifiesto aquí: Si no hay nada, no hay nada que temer, nada. Tiene que haber pruebas”, indicó durante su conferencia de prensa mañanera de hoy, 30 de abril de 2026.

En contexto

La Fiscalía para el Distrito Sur de Nueva York abrió una acusación formal en contra de Rubén Rocha y nueve personas más por presuntos delitos de tráfico de drogas.

Las 10 personas fueron señaladas de cargos de conspiración para la importación de narcóticos; posesión de ametralladoras y artefactos explosivos; conspiración para poseer ametralladoras y dispositivos destructivos.

“Se les acusa de haberse asociado con el Cártel de Sinaloa para distribuir grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos”, indicó el Departamento de Justicia.

Noticia relacionada: Sheinbaum se Pronuncia por Acusación contra Rubén Rocha Moya: "Si FGR Halla Pruebas que Proceda"

Video: Verdad, Justicia y Defensa de la Soberanía: Sheinbaum Fija Postura por Caso Rubén Rocha

Necesario que haya pruebas contundentes: Sheinbaum

Al hablar sobre el caso en su conferencia en Palacio Nacional, Sheinbaum informó que las solicitudes de detención provisional con fines extradición, solicitadas por EUA, fueron enviadas por la Secretaría de Relaciones Exteriores a la Fiscalía General de la República.

Detalló que el área jurídica de la Cancillería revisó los documentos y dijo que no hay pruebas, pero la mandataria señaló que no es ella quien tiene que determinarlo, por lo cual se enviaron a la FGR conforme a Derecho.

“Y la Fiscalía dice: para actuar necesitamos pruebas contundentes y fehacientes en el marco del sistema penal acusatorio mexicano. Así debe ser”.

Así lo dijo Sheinbaum Pardo, quien añadió que la defensa de la soberanía es un principio que no puede negociarse bajo ningún motivo.

Noticia relacionada: Fiscalía de NY Acusa a Rubén Rocha Moya de Asociación con el Cártel de Sinaloa

Video: Caso Rubén Rocha: Lista de Todos los Acusados y Detalles de Cargos en EUA

Actuación sería igual con cualquier gobernador

La mandataria nacional también señaló que su actuación sería igual en caso de que se tratara de un gobernador de otro partido político.

“¿Cómo la presidenta va a acusar a un gobernador sin pruebas? Actuaría exactamente de la misma manera tratándose de un gobernador del PRI, del PAN o Movimiento Ciudadano. Imagínense que viniera una petición de detención provisional con fines de extradición a un gobernador de otro partido, sin ninguna prueba. ¿Porque es de otro partido voy a actuar distinto? No, me corresponde defender la Constitución, las leyes y la soberanía; la ley es para todas y para todos”, sostuvo.

LIVEBLOG N+: Últimas Noticias de Rubén Rocha Moya En Vivo: Gobernador de Sinaloa Acusado por Fiscalía de NY.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+

spb