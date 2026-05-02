Extreman Vigilancia en Casa de Rocha Moya y en Congreso de Sinaloa ante Sesión Extraordinaria

La noche del 1 de mayo, Rubén Rocha Moya solicitó licencia para abandonar la gubernatura, ante las acusaciones de Estados Unidos en su contra. Este sábado, el Congreso de Sinaloa celebrará una sesión extraordinaria para elegir un nuevo gobernador. Se ha extremado la vigilancia tanto alrededor del Congreso como en la casa de Rocha Moya.

N+ corroboró que se ha redoblado la vigilancia en la zona donde vive el gobernador saliente.

en la zona donde vive el saliente. El sustituto de Rubén Rocha Moya habrá de nombrar inmediatamente a varios funcionarios en posiciones clave de seguridad.

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Alistan sesión extraordinaria para elegir a sucesor de Rubén Rocha Moya

El Congreso de Sinaloa realiza una sesión extraordinaria para elegir a un nuevo gobernador, después de que Rubén Rocha Moya solicitara una licencia para dejar el cargo. Otros nueve funcionarios y exfuncionarios fueron señalados por la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Nueva York.

Entre estos, hasta ahora, solo Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, ha pedido licencia para ausentarse del cargo. En su lugar, Ana Miriam Ramos Villarreal ha tomado ya protesta como alcaldesa.

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Hasta el momento no han solicitado licencia Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal de Sinaloa, ni el senador Enrique Inzunza Cázarez. Los demás señalados por la Fiscalía de Nueva York son exfuncionarios.

Extreman vigilancia alrededor de la casa de Rocha Moya y del Congreso de Sinaloa

Por la mañana del 2 de mayo se desplegó un fuerte operativo de seguridad alrededor del Congreso de Sinaloa, ubicado en el bulevar Pedro Infante, a espaldas del río Culiacán. Se ha extremado la vigilancia en la zona tras los múltiples ataques armados registrados el día anterior en la ciudad.

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Además, se ha redoblado la vigilancia alrededor de la casa de Rubén Rocha Moya. N+ corroboró que se ha estrechado el anillo de seguridad en todo el sector que rodea a su residencia.

Fuentes cercanas al morenista mencionaron que existe la posibilidad de que el exgobernador se traslade a un rancho en Mocorito.

El especialista en seguridad Rubén Benítez Manaut mencionó a N+ que quien llegue a la gubernatura de Sinaloa deberá nombrar con celebridad a al menos 7 funcionarios clave de seguridad:

“Se necesita restaurar rapidísimo el equipo de seguridad pública”.

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El investigador del Centro de Investigaciones sobre América del Norte (CISAN) de la UNAM también señaló que la actividad en Culiacán está parcialmente detenida este día, hay supermercados cerrados y muchos habitantes se rehúsan a salir de sus casas, a la expectativa por el nombramiento de un nuevo gobernador. El especialista también mencionó que están en una situación vulnerable los habitantes de Los Mochis y Mazatlán.

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