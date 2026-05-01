¿Quién Quedaría como Gobernador Interino de Sinaloa Tras la Licencia Temporal de Rocha Moya?

La Fiscalía General de la República (FGR) informó este viernes en un mensaje que, con relación a los funcionarios de Sinaloa, fueron notificados por parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores de las solicitudes de detención provisional con fines de extradición hechas por el gobierno de Estados Unidos.

Sin embargo, aclaró que se debe analizar la documentación recibida, para establecer, con toda exactitud, "si existen los elementos probatorios necesarios para tal fin y, en su caso, sobre la viabilidad de la solicitud".

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Además, señaló que van a iniciar una investigación para corroborar si existen datos de prueba que sustente legalmente la solicitud de dichas órdenes de aprehensión.

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¿Qué dice el tratado bilateral sobre extradición?

Según la FGR, indica que solamente se concederá la extradición si se determina que las pruebas son suficientes, conforme a las leyes de la parte requerida, en este caso de México.

Aunque el caso sigue en la FGR, la noche de este viernes, Rocha Moya anunció que pidió licencia temporal al cargo de gobernador en lo que está la investigación.

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En este caso, ¿quién quedaría como gobernador interino de Sinaloa?

Rubén Rocha Moya asumió el cargo el 1 de noviembre de 2021 y el sexenio concluirá el 31 de octubre de 2027.

El artículo 58 de la Constitución de Sinaloa dice lo siguiente:

Las faltas temporales del Gobernador del Estado hasta por treinta días serán suplidas por el Secretario de Gobierno con el carácter de encargado del Despacho.

Y las excedan este periodo serán cubiertas por un Gobernador Interino que nombrará el Congreso por mayoría absoluta de votos de los Diputados presentes.

Si este estuviere en receso al ocurrir la falta, la Diputación Permanente nombrará uno provisional.

Oposición pide desaparición de poderes en Sinaloa

El PAN fijó su postura sobre los señalamientos contra el gobernador Rubén Rocha Moya, y desde el Senado de la República, plantearon la desaparición de poderes en la entidad, como una medida prevista en la Constitución para situaciones extraordinarias.

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Con información de Yazmín Granados