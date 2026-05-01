NASA Presenta "Roman", el Telescopio que Supera 100 Veces al Hubble; Así será su Lanzamiento
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Los creadores del telescopio Roman aseguran que este puede realizar, en un año, observaciones que al Hubble le tomarían décadas
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Se prevé que el telescopio espacial Nancy Grace Roman se lance a finales de 2026 o principios de 2027. El telescopio Roman destaca al ser descrito como "100 veces" más potente que el Hubble debido a su campo de visión masivo, pero no a su poder de resolución.
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Diferencias entre el telescopio Roman y el Hubble
Ambos telescopios cuentan con un espejo primario de 2.4 metros, el instrumento de campo ancho de Roman puede capturar un área de cielo al menos 100 veces más grande que la del Hubble en una sola imagen, manteniendo la misma nitidez y resolución.
Velocidad de mapeo
Roman puede realizar en un año observaciones que al Hubble le tomarían décadas. Por ejemplo, para cubrir la misma área de cielo, el Hubble requirió 432 tomas individuales de su cámara principal, mientras que Roman puede hacerlo en solo dos.
Volumen de datos
Se espera que Roman envíe a la Tierra unos 11 terabytes de datos diarios. Durante su primer año de operación, con esto proporcionará más datos científicos que los que el Hubble ha recopilado en sus 35 años de historia.
Rango de longitud de onda
El Hubble observa principalmente en luz ultravioleta, visible e infrarrojo cercano, Roman está optimizado para la luz visible y el infrarrojo medio, lo que le permite ver a través de nubes de polvo estelar para estudiar objetos lejanos.
Busca desentrañar los misterios
El telescopio se centrará en desentrañar los misterios de la energía oscura, la materia oscura y realizar un censo estadístico de exoplanetas mediante una técnica llamada microlente gravitacional.
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Con información de N+
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