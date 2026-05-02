Hombre Armado Ataca a Familia y Policías en Los Mochis, Sinaloa

Un hombre armado protagonizó un violento incidente en el fraccionamiento Urbi del Rey, al poniente de Los Mochis, la tarde de este 2 de mayo de 2026, tras atacar a una familia y posteriormente a elementos de seguridad del municipio de Ahome.

De acuerdo con el reporte oficial, el sujeto se desplazaba en una vagoneta de lujo, tipo Range Rover, cuando sostuvo un altercado verbal con el conductor de un automóvil Hyundai negro, en el que viajaban dos adultos y dos menores. Durante la discusión, el agresor sacó un arma de fuego y disparó contra la unidad familiar, impactando el parabrisas delantero.

Tras el ataque, las víctimas solicitaron apoyo a través del número de emergencias, lo que movilizó a policías municipales, quienes ubicaron la unidad señalada.

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Hombre armado en camioneta de lujo es detenido en Los Mochis

Tras la presencia de los agentes, el presunto responsable intentó escapar, lo que derivó en una persecución que concluyó cuando perdió el control del vehículo y cayó en una obra hidráulica cerca del sector Plan de Ayala.

Al salir de la unidad, el individuo abrió fuego en repetidas ocasiones contra los uniformados, quienes repelieron la agresión. Finalmente, el sujeto fue sometido y detenido en el lugar, asegurándole una pistola tipo escuadra con municiones.

El detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, instancia que se encargará de definir su situación legal.

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Redacción N+ Sinaloa