¡Otra Medalla! Osmar Olvera Gana el Bronce en la Superfinal de la Copa del Mundo de Clavados

El clavadista mexicano Osmar Olvera se metió al podio de la prueba individual de trampolín de 3 metros, en la Superfinal de la Copa del Mundo de la especialidad en China.

Olvera Ibarra se quedó con la medalla de bronce, al sumar 480.50 puntos, 63.85 menos que el ganador de la competencia, el chino Zongyuan Wang, y 20 menos que la plata, ganada por el también local, Jiuyuan Zheng.

El clavadista de la Ciudad de México falló en su tercera ejecución, pero pudo reponerse al final de la competencia y se quedó con la tercera posición, en el Centro Acuático Nacional de Pekín, conocido como el Cubo de Agua.

Con este resultado, Osmar consiguió su tercer metal en el torneo tras colgarse previamente dos platas: en 3 metros sincronizado, junto con Juan Celaya, y en la final del equipo mixto, junto a Randall Willars, Aranza Vázquez y Alejandra Estudillo.

Una buena actuación

Al término de la competencia, el clavadista de 21 años y medallista de oro en el Campeonato Mundial de Natación de Singapur en 2025, habló sobre su actuación desde el trampolín.

"Tuve una buena actuación, tengo tres medallas. Me siento contento. Trabajo para ello y lógicamente, quiero más, ser como los chinos y ganar oros. Necesito trabajar más".

Dijo estar motivado para lograr revalidar el próximo año su corona mundial en trampolín de 3 metros y aspirar a lo máximo en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles, en 2028.

Además, reconoció la labor de la entrenadora del equipo mexicano, Ma Jin: "Para mí, es la mejor entrenadora del mundo. Se enfoca en los pequeños detalles y es exigente. Estoy agradecido de entrenar con ella".

Hasta el momento, México acumula cuatro medallas en China: dos de plata y dos de bronce, siendo el segundo mejor combinado por detrás de los anfitriones, que suman cinco oros y una plata.

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Con información de EFE

ICM