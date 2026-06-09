Jonathan Dos Santos se Va del América; Así Oficializó el Club su Salida

El Club América hizo oficial este lunes 8 de junio de 2026 la salida de Jonathan dos Santos, centrocampista que jugó para la institución deportiva desde 2022.

"Mucho éxito en todos tus futuros proyectos, el América siempre será tu casa", informó el club vía la red social X. "Te vas como tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un capitán y la viva representación de lo que es ser Águila", añadió en el breve posteo.

Si bien el club no habló sobre los motivos de la separación del América y Dos Santos, agradeció al jugador por su entrega y compromiso durante los más de cuatro años que militó para la organización.

Irmão, Jonathan dos Santos.



No nos queda más que agradecerte por todo lo que conseguimos juntos, por siempre dar tu máximo en la cancha y entregarte totalmente con pasión a nuestra playera.



Te vas como Tricampeón e ícono en nuestra historia. Como un Capitán y la viva… pic.twitter.com/hsRAqp7lYW — Club América (@ClubAmerica) June 9, 2026

¿Quién es Jonathan dos Santos?

Dos Santos es un centrocampista mexicano formado en La Masia del FC Barcelona, club con el que debutó profesionalmente. Tras un sólido paso por el Villarreal de España, el menor de los hermanos Dos Santos se trasladó a la MLS en 2017 para convertirse en capitán y jugador franquicia del LA Galaxy.

A finales de 2021 fichó por el Club América de la Liga MX. Aunque al principio tuvo un rol secundario, logró consolidarse como pieza fundamental en el mediocampo de las Águilas, siendo un pilar clave en la obtención del histórico bicampeonato del equipo en los torneos Apertura 2023 y Clausura 2024.

Con la Selección Mexicana, disputó el Mundial de Rusia 2018 y ganó las Copas Oro de 2015 y 2019. En esta última, fue el gran protagonista al anotar el gol que le dio el título a México en la final contra Estados Unidos.

AMP