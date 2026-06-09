Jonathan Dos Santos se Va del América; Así Oficializó el Club su Salida

El Club América hizo oficial la salida de Jonathan dos Santos, centrocampista que jugó para la institución deportiva desde 2022

El futbolista Jonathan Dos Santos. Foto: CuartoscuroEl futbolista Jonathan Dos Santos. Foto: Cuartoscuro
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